Il debutto della nuova BMW M2 è stato confermato per il prossimo 11 ottobre. Tra poche settimane quindi potremo finalmente vedere l'aspetto definitivo della nuova sportiva bavarese.

Nonostante non siano ancora stati tolti i veli dalla versione "base", voci vicine alla Casa ma non ufficiali e non confermate hanno iniziato a parlare dello sviluppo di una versione ancora più potente e sportiva della coupé firmata "M". Ma le informazioni sono ancora troppo poche per poterlo dire con certezza.

I primi avvistamenti

Autocar alcune settimane fa ne avrebbe avvistato un prototipo, caratterizzato da un paraurti anteriore più aggressivo e uno spoiler posteriore di più grandi dimensioni. Parlando poi con alcuni uomini di BMW la testata inglese ha ottenuto alcune informazioni, secondo cui la nuova BMW M2 CS o CSL dovrebbe montare il motore S58 biturbo di 3 litri in versione da 480 CV, esattamente come la M4 "base".

Un balzo di circa 30 CV rispetto alla nuova BMW M2 classica, con la sola trazione posteriore a scaricare a terra potenza e coppia attraverso la classica trasmissione automatica 8 rapporti firmata ZF.

Non si sa molto altro al momento, ma la stessa Autocar ha riportato anche che la BMW M2 CS o M2 CLS potrebbe essere più leggera della M2 standard, includendo anche alcune modifiche alla configurazione delle sospensioni e forse un pacchetto di appendici aerodinamiche più aggressivo.

La versione speciale della coupé compatta di BMW dovrebbe debuttare tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Sicuramente nel corso dell'anno ne sapremo di più.