Per vedere il lato più estremo della BMW Serie 2 ci sarà da aspettare ancora qualche mese. La nuova M2 entrerà in produzione solo nella primavera 2022 e il tuner AC Schnitzer ha preferito anticipare i tempi presentando uno speciale kit per carrozzeria e motore della M240i, la versione attualmente più potente della coupé bavarese.

Così, l’officina tedesca vuole mettere in difficoltà chi è tentato di mettersi al volante di una BMW super sportiva.

La più minacciosa tra le Serie 2

La M240i di AC Schnitzer è affilata e ancora più piantata a terra. Il merito va a un kit estetico estremamente aggressivo composto da un nuovo splitter, minigonne più generose e un estrattore cattivissimo con quattro terminali di scarico. Alla lista di aggiunte vanno inseriti anche lo spoiler e due stili di cerchi in lega da 20”, i quali si possono ordinare nelle colorazioni argento e nera.

Il tuner ha installato anche nuove molle e ammortizzatori abbassando così l’altezza dell’auto di circa 25 mm. E su richiesta è possibile ritoccare anche gli interni della Serie 2 Coupé, con nuovi rivestimenti per il volante e modanature in alluminio per la plancia.

Quasi 50 CV in più

Se i 374 CV della M240i non vi bastano, con l’intervento di AC Schnitzer il 3.0 sei cilindri in linea arriva fino a 420 CV. Modificando la centralina e aggiungendo un nuovo impianto di scarico, la BMW è già più potente di 10 CV rispetto alla M2 Competition della precedente generazione.

Il tuner non ha comunicato le prestazioni, ma immaginiamo che le modifiche abbiano abbassato il tempo nello 0-100 km/h a 4 secondi netti, mentre la velocità massima dovrebbe essere sempre autolimitata a 250 km/h.

Per avere la Serie 2 top di gamma, comunque, occorrerà attendere la vera M2 che dovrebbe raggiungere i 450 CV ed essere disponibile anche col cambio manuale a 6 rapporti.