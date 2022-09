Il SUV marchiato “M” più esagerato della storia è arrivato. A circa un anno dal debutto del concept, la BMW XM diventa di serie confermando lo stile personale, l’elevata tecnologia e la motorizzazione ibrida plug-in da 653 CV.

La produzione inizierà a fine 2022 nell’impianto di Spartanburg, in South Carolina, mentre la commercializzazione è prevista da aprile 2023. In Germania, i prezzi partiranno da 170.000 euro.

Non vuole passare inosservata

Il look della XM è rimasto sostanzialmente immutato rispetto al concept. La BMW non ha abbandonato minimamente le sue forme imponenti, ma sono stati aggiunti finiture e dettagli per rendere ancora più completi e personali gli esterni.

Ne sono una dimostrazione le cornici color oro che risaltano ulteriormente la particolare linea dei finestrini e l’ampio diffusore, mentre gli inserti in nero lucido irrobustiscono la grande calandra a doppio rene di forma esagonale e danno ancora più solidità ai passaruota.

Lo “sguardo” della BMW è costituito da un gruppo ottico sdoppiato, con due LED ultrasottili che svolgono le funzioni di luci di posizione e indicatori di direzioni, mentre i fari più grandi fungono da anabbaglianti.

Nel posteriore, invece, i fanali avvolgono le fiancate dell’auto, mentre il logo BMW inciso tramite laser sul lunotto conferma la grande attenzione ai dettagli.

Ad attirare l’attenzione sono anche i cerchi in lega da 23” in tinta bicolore nera e Night Gold. In alternativa, si possono ordinare anche quelli da 22” con un design particolare pensato per ridurre peso e resistenza aerodinamica.

Riguardo alle tinte, invece, la BMW si può scegliere in sette colori differenti, di cui tre inediti tra tutti i modelli M e uno firmata BMW Individual. La Casa, comunque, anticipa che entro l’estate 2023 il catalogo delle verniciature verrà ampliato fino a comprendere oltre 50 colori Individual.

Una vera “lounge”

Nonostante la vocazione sportiva, a bordo la BMW XM non rinuncia al lusso e alla spaziosità. Di serie, il mega SUV è configurato con pelle Individual Merino nera con cuciture a contrasto Black Grey. Ad aggiungere ulteriore ricercatezza ci pensano i rivestimenti in pelle Nappa, alcantara e in fibra di carbonio. Naturalmente, ci sono tante possibilità di personalizzazione per i clienti più esigenti sia per i materiali che per le colorazioni.

La stessa cura è riservata anche ai passeggeri posteriori, tanto che BMW definisce la seconda fila come “M Lounge” per sottolineare il comfort dei passeggeri e la qualità dei rivestimenti.

L’effetto “wow” è assicurato dal padiglione in Alcantara tempestato da 100 LED che producono differenti animazioni a seconda della modalità di guida o in determinate situazioni, come una chiamata in arrivo sullo smartphone collegato via Bluetooth o per segnalare il rischio d’incidente quando si aprono le portiere.

La tecnologia è la stessa delle BMW di alta gamma più recenti, col BMW Curved Display che occupa buona parte della plancia e che dà accesso alle funzionalità dell’infotainment Live Cockpit Professional. Qui, il sistema operativo iDrive 8 è stato aggiornato in termini di grafiche ed impostazioni per adattarsi completamente allo stile super SUV bavarese.

Infine, la dotazione di sicurezza di serie include tutti i dispositivi del BMW Driving Assistant, ovvero Front Collision Warning, Lane Departure Warning, Evasion Assistant e Alterness Assistant. Scegliendo il pacchetto Driving Assistant Professional, si ottengono anche l’Active Cruise Control con Stop&Go e le funzionalità di guida autonoma di Steering e Lane Control Assistant.

Modalità di guida per tutti i gusti

Il pannello nella console centrale consente di cambiare le “modalità di alimentazione” scegliendo tra la Hybrid, Electric ed eControl. La prima gestisce al meglio il “dialogo” tra i due motori, la seconda impiega solo l’unità elettrica (con un sound sviluppato appositamente per la XM), mentre la terza mantiene la carica della batteria in modo da utilizzarla in una fase successiva della guida (ad esempio, quando si entra in un’area urbana).

Nella modalità Hybrid si possono selezionare vari programmi di guida, dal Comfort (che ottimizza consumi e morbidezza dell’assetto) fino alle più coinvolgenti Sport e Sport Plus, le quali danno puntano maggiormente su reattività e potenza della vettura.

A proposito di modalità personalizzabili, la XM presenta varie funzioni per la trazione integrale M xDrive.

Attraverso il menu “M Setup” si possono selezionare i programmi 4WD Sport e 4WD Sand, col primo che invia più potenza alle ruote posteriori, mentre il secondo è concepito per la massima presa sulle superfici più difficili. Addirittura, la 4WD Sand blocca il differenziale posteriore M Sport migliorando la trazione sui terreni più complicati come succede nelle vere fuoristrada.

Bilanciata come una vera M

Rimanendo in tema di assetto, BMW afferma che l’XM può contare su un bilanciamento dei pesi 50:50 sui due assi e una telaistica avanzata pensata per il massimo comfort di guida.

Il SUV, infatti, è equipaggiato di serie con le sospensioni Adaptive M Professional, la cui rigidità cambia a seconda della modalità di guida. Un altro importante elemento è l’Active Roll Comfort che consiste in un motore elettrico da 48 Volt installato all’interno delle barre antirollio anteriori e posteriori.

In pratica, il dispositivo “raddrizza” la vettura quando si affronta una curva o si colpisce una buca profonda riducendo al minimo il rollio. Ad aiutare in curva ci pensa anche l’Integral Active Steering montato per la prima volta su un modello M. Sulla XM, infatti, le ruote posteriori girano in controfase riducendo il raggio di sterzata alle basse velocità e migliorando in generale la dinamica di guida.

Un’ibrida che vuole correre

La meccanica alla base del “cuore” della BMW si troverà anche nelle vetture da corsa che prenderanno parte al campionato IMSA del Nord America nel 2023 e al campionato WEC del 2024. Ciò significa che questo stesso ibrido plug-in (modificato in diverse parti per scatenarne tutto il potenziale) equipaggerà le monoposto che correranno gare iconiche dome la 24 Ore di Daytona e la 24 Ore di Le Mans.

Entrando nei dettagli, il powertrain ibrido plug-in della XM è costituito dal 4.4 V8 biturbo da 490 CV e da un’unità elettrica BMW eDrive di quinta generazione (alimentata da una batteria da 25,7 kWh installata nel pianale) da 197 CV integrata nella trasmissione automatica M Steptronic a 8 rapporti. Insieme, i due motori sprigionano 653 CV e 800 Nm di coppia attraverso la trazione integrale M xDrive.

Grazie alle quattro ruote motrici, alla coppia istantanea erogata dal motore elettrico e al Launch Control, la XM scatta da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km/h (270 km/h col pacchetto M Driver’s).

Inoltre, nella sola modalità elettrica, la velocità è limitata a 140 km/h e si possono percorrere circa 88 km nel ciclo WLTP. Per quanto riguarda la ricarica, il sistema M Hybrid supporta la corrente alternata fino a 7,4 kW permettendo così di passare dallo 0 al 100% di carica in poco più di 3 ore.

Le prestazioni, comunque, sono destinate a diventare sempre più interessanti. Dopo il lancio della XM “normale”, infatti, BMW prevede di inaugurare la serie speciale “Label”. Poco dopo il debutto del modello nella primavera 2023, sarà disponibile la Label Red con 748 CV e 1.000 Nm. La produzione di questi esemplari è prevista per l’estate 2023, con caratteristiche e dotazione ancora da definire.