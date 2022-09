Manca sempre meno al debutto della nuova BMW M2 e nonostante non sia certo un modello destinato a macinare altissimi numeri di vendita, l'attesa per vederla senza veli e conoscerne tutti i dati tecnici è altissima. Questo da una parte perché la precedente M2 è stata un'auto capace di far innamorare un'ampia platea di appassionati, dall'altra perché la prossima generazione segnerà uno spartiacque: dopo di lei infatti ogni modello BMW firmato "M" sarà elettrificato.

Una conferma quindi già ce l'abbiamo: la BMW M2 2022 sarà puramente termica. Il resto è ancora un mistero, destinato a svelarsi completamente il 12 ottobre in occasione della presentazione mondiale della versione più potente della coupé compatta bavarese. Nel frattempo la Casa ha pubblicato un nuovo teaser che ritrae la M2 a sfoggiare una grossa ala posteriore.

Pacchetto speciale?

Proprio quest'ultimo elemento è comparso unicamente in alcune delle nelle foto ufficiali pubblicate, come quest'ultima, sui social da BMW e potrebbe far parte di uno speciale pacchetto estetico, mentre la versione "normale" della nuova M2 dovrebbe non dovrebbe avere vistose appendici aerodinamiche, anche se naturalmente sarà ben diversa rispetto alla Serie 2 Coupé, con prese d'aria maggiorate, assetto ribassato e via dicendo.

Anche dal punto di vista meccanico cambieranno un bel po' di cose, con il 3.0 6 cilindri in linea portato - pare - a 450 CV e unito al cambio manuale 6 marce o all'automatico ZF a 8 rapporti. Quest'ultimo, ma non è ancora ufficiale e si tratta unicamente di rumors derivati dalla comparsa in rete di documentazione apparentemente ufficiale, potrebbe essere abbinato anche allo schema xDrive, dando quindi vita alla prima BMW M2 a trazione integrale della storia. Uno schema che potrebbe però ricalcare quello delle M5 ed M3, con la possibilità quindi di mandare tutta la coppia alle sole ruote posteriori.

Sportiva e tecnologica

All'interno, come visto in occasione della prima prova del prototipo, ci sarà l'ormai classico doppio monitor curvo e unito per strumentazione digitale e sistema di infotainment, assieme alle immancabili caratterizzazioni sportive come sedili avvoglenti - magari disponibili anche con guscio in fibra di carbonio pescando dalla lista accessori - e molto altro.