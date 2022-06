I giorni delle supercar con motore termico sono contati. Lo ha chiaramente detto l’Europarlamento votando “sì” allo stop alle nuove auto a benzina e diesel dal 2035 e lo fa capire anche BMW.

Il capo della divisione M Frank Van Meel ha ammesso che la nuova M2 sarà l’ultima sportiva di Monaco ad equipaggiare un propulsore a combustione interna non elettrificato.

Addio a bielle e pistoni

La rivelazione di Van Meel è arrivata nel corso di un’intervista rilasciata a Bimmer Today:

“La nuova M2 avrà un sei cilindri in linea e la trazione posteriore. Si tratterà di una sportiva pura e dell’ultima M senza alcun grado di elettrificazione. Presto vedremo sempre più modelli ibridi, in forma plug-in o con sistemi mild a 48 Volt”.

Dopo il debutto della M4 CSL e l’imminente arrivo della M3 Touring, quindi, il 2022 si confermerà come un anno storico per l’intero reparto bavarese che festeggerà i 50 anni di attività chiudendo un importante capitolo della sua storia.

Pronto l’S58 di M3 e M4

Che motore avrà la nuova M2? Appare scontato l’abbinamento al 3.0 S58 già presente su M3 e M4, il quale potrebbe essere portato a circa 450 CV per evitare una diretta concorrenza con le rivali interne posizionate più in alto nella scala gerarchica di BMW.

BMW M2, le foto spia

A livello di stile, invece, abbiamo avuto una prima anticipazione da una foto sfuggita in rete che mostra un posteriore più cattivo e più largo rispetto alla Serie 2 Coupé. E non mancherà nemmeno il cambio manuale, per accontentare anche i puristi.

L’addio al motore termico, comunque, non rappresenta una brutta notizia, almeno dal punto di vista delle prestazioni. Anche se si dovrà rinunciare al coinvolgente sound del 6 cilindri (o del V8 nel caso dei modelli di alta gamma), le recenti elettriche i4 M50 e iX M60 fanno pensare che il futuro sarà sempre all’insegna della potenza pura e di accelerazioni brucianti.