Le safety car usate nel motorsport devono essere potenti e veloci. In fondo il loro compito è quello di girare in pista in mezzo a un nugolo di veicoli molto veloci.

Fino a oggi quasi tutte le safety car hanno avuto motori a benzina, ma come accade un po' ovunque l'elettrificazione sta prendendo piede anche qui e BMW M GmbH ce lo conferma chiaramente.

La nuova safety car per la MotoE

Parliamo della prima safety car elettrica di BMW M, quella che ha debuttato al GP d'Austria dello scorso 15 agosto al Red Bull Ring come "Official Car of MotoGP". La BMW i4 M50 Safety Car sostituisce la precedente BMW i8 e diventa la nuova safety car ufficiale della Coppa del Mondo FIM Enel MotoE, il campionato dedicato alle moto elettriche che fa parte del motomondiale.

La nuova Safety Car della MotoE è basata sulla BMW i4 M50 che entrerà in produzione entro la fine di quest'anno e rappresenta il primo modello elettrico firmato da BMW M. Un motore elettrico sull'asse anteriore e un secondo elettromotore su quello posteriore garantiscono una potenza massima di 544 CV, valore che unito al telaio sportivo promette di offrire un'auto elettrica degna del marchio M.

Un suono speciale in pista

A questo si aggiunge una speciale e coinvolgente sonorità sviluppata appositamente per le BMW M elettriche, altro elemento che rende fa della BMW i4 M50 la base perfetta per la safety car del campionato mondiale per moto elettriche MotoE.

Durante il debutto il Managing Director di BMW M GmbH, Markus Flasch, ha detto:

"Con la BMW i4 M50 entriamo in una nuova era e presentiamo la prima M a trazione puramente elettrica. Con la prima elettrica a marchio M tracciamo la strada per un futuro fatto di prestazioni ultra sportive ed elettrificazione. Vogliamo dimostrare che tutto ciò che viene apprezzato in un BMW M, dall'emozione di guida alla sportività, potenza e dinamica, può essere anche su un'auto elettrica. La versione di serie della Gran Coupé elettrica a quattro porte sarà lanciata in autunno, ma i nostri fan potranno vederla in anteprima sulle piste già dall'estate- Per la MotoE non poteva esserci safety car più adatta della BMW i4 M50, fatta di pura performance e pura elettricità."

Official Car of MotoGP

Ricordiamo che la Coppa del Mondo FIM Enel MotoE fa parte del motomondiale fin dal 2019 e si basa su combattute gare testa a testa corse su moto elettriche Energica in alcuni dei circuiti più famosi del mondo.

