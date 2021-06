La prima risposta europea alla Tesla Model 3 si chiama BMW i4, la berlina elettrica media nelle dimensioni e con un'autonomia record di 590 km che sarà consegnata a partire dall'autunno 2021.

Alle forme da Gran Coupé con portellone posteriore, la BMW i4 abbina due diverse motorizzazioni. La versione d'accesso alla gamma è la BMW i4 eDrive40 che ha motore e trazione posteriore da 340 CV. La più sportiva è invece la prima elettrica firmata BMW M e si chiama BMW i4 M50, con due motori, trazione integrale e 544 CV.

Per entrambe le BMW i4 la batteria agli ioni di litio è alloggiata sotto il pianale e ha una capacità nominale di 83,9 kWh che corrisponde a 81,5 kWh effettivi e utilizzabili. La BMW i4 eDrive40 ha un'autonomia dichiarata fino a 590 km nel ciclo WLTP, mentre la più potente BMW i4 M50 arriva a 510 km.

Quasi coupé, ma col portellone

Un rapido confronto esterno tra la BMW i4 e la Tesla Model 3 fa subito capire che, pur essendo concorrenti dirette, le due auto elettriche hanno stile, dimensioni e carrozzeria diverse. Con i suoi 4,78 metri di lunghezza, la BMW i4 risulta infatti più lunga di quasi 9 cm rispetto alla Model 3, ma con identica larghezza e altezza, rispettivamente di 1,85 e 1,44 metri.

La i4 si distingue anche per la carrozzeria a 5 porte con portellone di coda che si contrappone al classico "baule della Model 3. In questo modo la tedesca vanta una capacità di carico nel vano posteriore che può variare da 470 a 1.290 litri, con l'americana che arriva 425 litri totali.

La i4 M50 è invece caratterizzata da una serie di dettagli sportivi come il paraurti anteriore specifico, le prese d'aria aggiuntive per il raffreddamento freni, le finiture in grigio Cerium e in nero lucido, oltre al piccolo spoiler sulla coda.

Il display curvo domina la plancia

Nell'abitacolo della BMW i4 si nota subito il display curvo che integra in un solo elemento lo schermo della strumentazione da 12,3" e quello dell'infotaiment centrale da 14,9". Questo grande pannello digitale sembra quasi "appoggiato" sulla plancia, mentre altri elementi come le bocchette di aerazione e la console centrale hanno uno stile moderno derivato dalla tradizione della Casa.

Di serie c'è il climatizzatore a tre zone con comandi vocali che regola contemporaneamente anche la funzione di ventilazione e riscaldamento dei sedili, tenendo anche conto di quali posti sono occupati. I filtri dell'aria condizionata usano nano fibre e speciali filtri che tengono fuori dall'abitacolo polveri sottili, micro batteri e allergeni.

Il grande tetto panoramico in vetro è lungo 0,86 metri e largo 0,58 metri, mentre la luce ambiente opzionale a LED con fibre ottiche permette di illuminare in maniera personalizzata l'abitacolo.

Da 340 a 544 CV

Grazie ai suoi 340 CV e 430 Nm, su un peso DIN di 2.050 kg, la BMW i4 eDrive40 è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e di raggiungere i 190 km/h limitati elettronicamente. Il consumo medio è tra i 16 e i 20 kWh/100 km.

La BMW i4 M50 ha invece un peso a vuoto di 2.215 kg, 544 CV e 795 Nm abbinati alla trazione integrale elettrica. La velocità massima è limitata a 225 km/h e lo scatto da 0-100 viene coperto in appena 3,9 secondi. In questo caso il consumo varia da 19 a 24 Kwh/100 km.

31 minuti per un pieno ultra veloce

Il caricatore di bordo di entrambe le BMW i4 ha una potenza di 11 kW, elemento che permette di ricaricare la batteria completamente scarica in circa 8 ore da una wallbox a corrente alternata trifase o da una colonnina pubblica.

La ricarica in corrente continua ha una potenza massima di 200 kW, cosa che permette di fare il pieno alla batteria (dal 10% all'80%) in circa 31 minuti da una stazione ultra fast come la Ionity.

In Germania la BMW i4 ha un prezzo base di 58.300 euro, riferito alla i4 eDrive40, con la BMW i4 M50 che parte invece da 69.900 euro.