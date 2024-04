La BMW i4 è sul mercato da novembre 2021 e adesso si aggiorna con una serie di novità tra cui spicca la versione a trazione integrale xDrive40, che si inserisce tra i due modelli a trazione posteriore e la M50.

La BMW i4 restyling 2024 ha anche una nuova batteria più potente, sarà lanciata entro l'anno e i prezzi e gli allestimenti saranno comunicati più avanti in concomitanza con l'arrivo in concessionaria.

BMW i4 restyling 2024: gli esterni

Dal punto di vista estetico la BMW i4 intende offrire una "presenza più forte" con la nuova griglia a doppio rene. La calandra della versione di punta M50 ha ora nervature orizzontali, le altre un motivo a nido d'ape con macchie chiare.

Anche i fari hanno ricevuto un nuovo look e sono caratterizzati da due elementi verticali e leggermente a forma di freccia nelle luci diurne, che sostituiscono la firma luminosa ottagonale. I fari a LED Matrix con inserti blu, che si possono vedere anche nelle immagini, sono disponibili come optional.

In combinazione con i fari a LED Matrix vengono offerte speciali luci posteriori "laser light" che illuminano fasci di fibre di vetro, dando vita a un effetto particolarmente filigranato. Inoltre, ora c'è un "welcome light show" che si attiva non appena ci si avvicina all'auto. E' infine disponibile un pacchetto sportivo M modificato con un diverso diffusore posteriore, nuovi colori di vernice e cerchi.

BMW i4 M50 xDrive (2024)

BMW i4 restyling 2024: gli interni

All'interno, sono diversi i volanti, i rivestimenti dei sedili e le finiture interne. Sono stati modificati anche i pulsanti delle bocchette d'aria centrali e l'area sotto il touchscreen. Il climatizzatore e il riscaldamento dei sedili e del volante sono ora controllabili tramite il touchscreen o con il controllo vocale.

Inoltre, le modalità di guida P, N, R e D non vengono più attivate con una leva, ma con un interruttore che, come si vede nelle foto, si può avere in vetro, ma come optional. Fa invece parte della dotazione di serie l'illuminazione ambientale.

BMW i4 restyling 2024: gli interni

BMW i4 restyling 2024: motori, batteria, autonomia, ricarica

Il nuovo modello a trazione integrale è ora disponibile con quattro opzioni di motore. La i4xDrive40 ha una batteria con una capacità netta di 81 kWh. Nel comunicato stampa BMW non fornisce informazioni sulle altre dimensioni della batteria. Alla nostra domanda, ci è stato risposto che le capacità lorde e nette rimangono invariate, il che significa che la variante entry-level ha una batteria da 67 kWh (netti) come prima, mentre le altre versioni hanno 81 kWh netti.

Gli altri dati sono cambiati di poco. Gli intervalli di consumo specificati sono più ampi rispetto al passato. L'autonomia massima è ora indicata in circa 600 km (invece dei precedenti 589 km), ma i valori esatti non sono ancora stati definiti.

i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50 Tipo di trazione TRAZIONE INTEGRALE A TRAZIONE INTEGRALE AWD AWD Potenza 210 kW 250 kW 295 kW 400 kW Coppia massima Coppia massima 400 Nm 430 Nm 600 Nm 795 Nm 0-100 / Vmax 6,0 sec. 5,6 sec. 5,1 sec. 3,9 sec. Velocità massima (precedentemente 190 km/h) (precedentemente 190 km/h) n.d. 225 km/h Consumo di energia WLTP 15,1-19,3 kWh 15,4-19,4 kWh 16,6-20,5 kWh 18,1-22,5 kWh Batteria netta 67 kWh 81 kWh 81 kWh 81 kWh Autonomia WLTP 386-500 km 468-600 km 444-548 km 414-519 km Max. Potenza di carica AC/DC 11/180 kW 11/205 kW 11/205 kW 11/205 kW Tempo di carica DC (0-80%) 32 min. 31 min. 31 min. 31 min. Prezzo base finora 56.500 euro 59.200 euro n.d. 71.100 euro

Una novità interessante è il pulsante nell'area della porta di ricarica per terminare il processo di rifornimento di energia. Anche il calcolo della strategia di ricarica per i percorsi più lunghi è stato migliorato. Il livello di carica a cui si desidera raggiungere la destinazione e le stazioni di ricarica possono ora essere impostati con incrementi del cinque per cento. Se lo si desidera, il sistema può anche prendere in considerazione solo le stazioni di ricarica di determinati fornitori.

BMW i4 eDrive40 (2024)

Vengono inoltre visualizzati i costi dell'elettricità e le opzioni di pagamento delle stazioni di ricarica, nonché la presenza di servizi igienici, ristoranti o supermercati nelle vicinanze. Più ci si avvicina alla stazione di ricarica, più spesso viene verificata la disponibilità e, se necessario, viene consigliato un percorso alternativo. La nuova BMW i4 è anche uno dei primi veicoli a supportare il Plug & Charge Multi Contract.

BMW i4 restyling 2024: prezzi e allestimenti

La i4 continuerà a essere costruita nello stabilimento principale di Monaco, in Germania. Il lancio sul mercato è previsto per luglio 2024 e i nuovi prezzi non sono ancora stati annunciati.