Il restyling della BMW Serie 4 è sempre più vicino. Il debutto dovrebbe avvenire entro pochi mesi, interessando anche la versione a zero emissioni i4.

Parlando proprio di quest'ultima, recentemente un esemplare è stato avvistato con alcuni lievi camuffamenti, dotato di nuovi fari a matrice di LED e l'immancabile pacchetto M Sport.

Un LCI di qualità

Come di consueto per gli aggiornamenti di metà carriera della casa di Monaco, il restyling della Serie 4 e della i4 sarà molto lieve. Probabilmente riguarderà alcuni dettagli sui paraurti anteriori e posteriori e nuovi fari, sia a matrice di LED che Laser.

Le foto spia del restyling della BMW i4

L'ultima auto immortalata dai nostri fotografi in Germania era probabilmente un'esemplare dotato del pacchetto sportivo della casa (visto la presenza del logo M sul passaruota), ma non con il powertrain più potente M50, vista l'assenza di alcuni dettagli come gli specchietti più aerodinamici.

Le ultime foto spia del restyling della BMW i4

Guardando queste ultime foto spia, appare chiaro che i più grandi cambiamenti apportati dal Life Cycle Impulse (o LCI, cioè il termine BMW per indicare i restyling) riguarderanno proprio gli stessi gruppi ottici.

Nella parte anteriore, in particolare, i fari dovrebbero avere un aspetto più vicino a quello degli ultimi modelli della casa (come per esempio la nuova X5), quindi con nuove luci diurne a forma di freccia o boomerang. Un discorso simile dovrebbe riguardare anche i fanali posteriori, che dovrebbero essere dotati di una grafica interna rinnovata.

Le foto spia del restyling della BMW i4

Tutto il resto simile

Continuando a guardare queste ultime foto spia, appare poi chiaro che l'aggiornamento non dovrebbe quasi riguardare i paraurti anteriori e posteriori, che quindi dovrebbero restare simili agli attuali. Stesso discorso per gli interni, con il sistema di infotainment che per dovrebbe passare alla versione 8.5 o 9 del sistema iDrive.

La nuova BMW i4, così come la sua controparte a con motori termici Serie 4, dovrebbe entrare in produzione a metà del 2024, secondo voci vicine alla casa ma non ancora ufficiali o confermate. Per saperne di più non resta che attendere.