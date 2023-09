State cercando il modo di rendere ancora più “vivace” il vostro SUV mild hybrid? Se in garage avete una BMW X5 M60i potreste prendere in considerazione un passaggio da dAHLer. Il tuner svizzero ha realizzato uno speciale kit dedicato alla bavarese mild hybrid da 530 CV che avvicina le sue prestazioni a quelle della scatenata M Competition.

Oltre a ciò, la X5 riceve un’estetica dedicata e ancora più aggressiva per sfidare (anche nel look) le migliori sportive al mondo.

È (quasi) una vera M

Il cuore delle modifiche di dAHLer riguarda il 4.4 V8 biturbo. Dai 530 CV e 750 Nm della versione di base, l’officina è arrivata a 620 CV e 850 Nm, praticamente gli stessi valori della M Competition. Tra l’altro, il tuner fa presente che è disponibile anche un’elaborazione Stage 2 ancora più potente, senza però chiarire quale sia l’incremento di cavalli e coppia.

BMW X5 M60i by dAHLer

Con questo ritocco all’8 cilindri, la velocità massima viene portata a 270 km/h, mentre il sound è ancora più coinvolgente, grazie ai nuovi terminali di scarico da 100 mm.

I terminali di scarico della BMW X5 M60i by dAHLer

Per dare ulteriore voce all’X5, si può anche richiedere una valvola a controllo elettronico che regola i decibel degli scarichi.

Look attraente

La BMW di dAHLer si riconosce per i mastodontici cerchi in lega da 23” montati su gomme 305/30 R23. Inoltre, sulla X5 sono montati degli ammortizzatori a controllo elettronico che rendono più bassa e aerodinamica la vettura, oltre a migliorare nel complesso l’esperienza di guida.

I cerchi da 23" BMW X5 M60i

A completare il tutto ci sono dei paraurti leggermente rivisti nella forma, che riportano la scritta dAHLer nello stesso colore della carrozzeria.

Purtroppo, non c’è un listino prezzi preciso per tutte queste modifiche. Gli interessati non possono fare altro che rivolgersi direttamente al tuner, il quale mette a disposizione dei kit per tante altre BMW.