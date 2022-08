La BMW X4 M40i è la seconda versione più potente nella gamma del SUV tedesco dopo la M Competition. Con 360 CV e uno scatto 0-100 km/h inferiore ai 5 secondi, questa variante mette insieme prestazioni elevate, spaziosità e praticità.

Il tuner svizzero dAHler è intervenuto proprio sulla M40i per cercare di colmare ulteriormente il gap con la M Competition da 510 CV e trasformare questa X4 in un affilatissimo SUV da Nurburgring.

Ancora più muscolosa

Come ogni tuning che si rispetti, il lavoro di dAHler è partito dalla carrozzeria. Nella X4 M40i troviamo una parte posteriore inedita, con un nuovo diffusore e quattro terminali di scarico disponibili in tinta argento o nero lucido.

Davanti, invece, sono stati aggiunti nuovi elementi aerodinamici per rendere ancora più tagliente il design della BMW, mentre nelle fiancate si notano i cerchi in lega da 21” su pneumatici 245/40 R21 all’anteriore e 285/35 R21 al posteriore.

In alternativa, si possono scegliere le ruote da 22” con gomme 255/35 R22 davanti e 305/30 R22 dietro.

Insieme al nuovo look, l’officina ha messo mano alle sospensioni. Il cliente può scegliere le molle sportive ad altezza fissa che abbassano l’auto di 25 mm o le sospensioni a regolazione elettronica che consentono di regolare l’assetto direttamente dall’abitacolo.

Il tuner svizzero è disponibile a personalizzare anche gli interni, con pedaliera in alluminio “dAHler Competition Line” ed eleganti rivestimenti in pelle e Alcantara disponibili per i proprietari più esigenti.

Fino a 70 CV e 130 Nm in più

Al di là delle modifiche estetiche, le maggiori novità per la BMW riguardano il motore. dAHler mette a disposizione due kit di potenziamento per la M40i che di base – lo ricordiamo – eroga 360 CV e 500 Nm.

Il primo livello porta il totale a 410 CV e 610 Nm, mentre il secondo permette di raggiungere i 430 CV e 630 Nm. I segreti dell’incremento di potenza stanno in una nuova mappatura della centralina e in un impianto sportivo ad alte prestazioni capace di dare sfogo al potenziale nascosto dell’M40i.

dAHler, comunque, prevede potenziamenti anche per tutte le altre motorizzazioni della gamma X4. Non solo M40i, quindi, ma anche 20i e 30i a benzina e le diesel 20d e M40d.