Nella storia dell'auto non è capitato molto spesso di riuscire a concentrare tanto significato e suggestione in una sola lettera dell'alfabeto. La "M" che da 50 anni distingue i modelli ad alte prestazioni (oltre a quelli da corsa) della gamma BMW, rappresenta infatti un vero patrimonio emozionale e tecnico in cui la tradizione si unisce all'innovazione. E pensare che in origine era poco più di un'officina.

La divisione sportiva di BMW nacque infatti come azienda indipendente all'inizio degli Anni '70 con il nome di Motorsport GmbH, per volontà della Casa stessa che voleva istituire un vero e proprio polo dedicato alle performance in ambito sia sportivo sia stradale. Fu avviata con un manipolo di uomini fidati e motivati tra cui Jochen Neerpasch, ex-pilota BMW ed esperto motorista, che ne fu di fatto il fondatore.

L'esordio con la "Batmobile" e la Turbo

La prima opera della Motorsport fu la BMW 3.0 CSL, una variante alleggerita e potenziata della bella coupé 3.0 CS E9, sviluppata in varie versioni per le competizioni fino ad arrivare alla cosiddetta "Batmobile", con carrozzeria allargata e vistose appendici aerodinamiche. A lei anche l'onore di vestire per la prima volta la livrea bianca con strisce blu e rosse diventata poi quella ufficiale delle BMW da competizione.

BMW 3,0 CSL 1973 con kit sportivo

Quasi nello stesso periodo, BMW introdusse anche la prima sportiva stradale con motore sovralimentato, l'altrettanto famosa 2002 Turbo, il cui progetto fu allo stesso modo curato dalla divisione M. Cuore del progetto era il 2 litri a iniezione M10 con turbocompressore, forte di una potenza, per l'epoca davvero elevata, di 170 CV, abbastanza da farne un successo sia in pista sia fuori nonostante i pochi esemplari prodotti.

BMW M1 1978 dinamica

La M1

Per vedere il logo M campeggiare su un'auto si dovette però aspettare ancora qualche anno, per l'esattezza fino al 1978, quando il progetto per una berlinetta a motore posteriore da impiegare nelle competizioni ProCar diede vita alla M1.

Curiosamente, il compito di concepirla e disegnarla venne in realtà affidato ad aziende esterne, Lamborghini e Italdesign, mentre Motorsport si occupò di sviluppare il motore 6 cilindri da 3,5 litri e 277 CV, anche questo ricordato come il primo motore marchiato M su un'auto destinata anche alla strada.

BMW M5 E28 BMW M5 E28, il motore 6 cilindri

Dalla M535i alla M5

Nel 1979 iniziò la lunga e fortunata epopea delle varianti sportive M realizzate come top di gamma dei modelli di serie. La prima a beneficiarne fu la Serie 5 prima generazione, la E12, anche se la variante in questione non prese subito il nome di M5 ma la sigla M535i, e non adottò il motore della M1 bensì quello della 635CSi con 218 CV accompagnato da un lavoro di messa a punto di telaio e carrozzeria.

La svolta arrivò con la successiva E28 del 1981. Su questa fu riproposta sin dal lancio la versione M535i (con identica potenza e stesso abbigliamento della precedente) a cui nel 1984 si aggiunse finalmente la M5 vera e propria, dotata del nuovo motore M88 sempre 3.5 ma con 286 CV, che contemporaneamente andò ad equipaggiare anche la Serie 6 con la sigla M635i.

BMW M3 E30 BMW M3 E30 Sport Evolution

La M3

Poco più tardi, lo stesso concetto fu trasferito anche sulla più piccola Serie 3 E30 per il modello che andò a tutti gli effetti a raccogliere il testimone della 2002 Turbo: lanciata nel 1986, la prima M3 montava un 4 cilindri 2.3 da 200 CV, poi portato a 2,5 litri e 220 CV sulla Evoluzione. Pur costruito per soli 3 anni (5 nel caso della variante Cabriolet che rimase in produzione fino al '91), il modello sfiorò i 18.000 esemplari e diede a tutti gli effetti il via alla leggenda M.

BMW M3 E36 nelle tre varianti

L'escalation delle cilindrate e i SUV

La tradizione dei modelli marchiati M continuò per circa 15 anni sulle due principali linee di berline, la 3 e la 5, che riproposero le varianti curate dal reparto Motorsport su tutte le successive generazioni e sulle sportive, come la Serie 6, che ne derivarono. Le berline a 2 porte lasciarono il posto a vere e proprie coupé già sulla Serie 3 E36 dei primi Anni '90, che sostituì il 4 cilindri con un 6 di 3 e poi 3,3 litri e oltre 300 CV.

BMW M3 E92 BMW M3 E92, il motore V8

Con la variante M della E92 BMW sviluppò il primo e unico V8 aspirato montato sulla Serie 3, un raffinatissimo 4.0 da 420 CV. Nello stesso periodo, il fascino del marchio M iniziò a essere sfruttato anche con le motorizzazioni "normali" tramite l'allestimento MSport, che riprendeva alcuni elementi (volante, cerchi, kit estetico) per richiamare le M vere e proprie.

BMW M6 Touring E34

Quanto alla Serie 5, già con la M5 E34, che fece debuttare la variante familiare Touring, i 6 cilindri lasciarono il posto a un V8, mentre con la E60 del 2005 arrivò un poderoso V10 di 5 litri che toccava i 507 CV abbinato al cambio doppia frizione SMG-7. Questa generazione, anche Touring, fu accompagnata dalle M6 Coupé e Cabriolet E63/E64 con identica meccanica.

BMW M5 E60, il V10 BMW M5 E60

Nel 2008, con il crescente successo dei SUV come X5, di cui BMW era stata pioniera, e il lancio del primo SUV-Coupé X6, BMW decise di realizzare anche per questi modelli una specifica versione M. I nuovi X5M e X6M montavano però "semplicemente" una versione più spinta del V8 biturbo da 4,4 litri già presente a listino, portato da 408 a 555 CV. Con questa operazione si aprì ufficialmente l'era del turbo.

Il downsizing, il turbo e le xDrive

Il motore di X5 e X6 appena 2 anni dopo, nel 2011, fu montato sull'erede della E60, la F10, prima M5 biturbo, con una potenza iniziale di 560 CV che crebbe in seguito fino a sfiorare i 600. Con quella generazione, sempre nel 2011, arrivò la M550d, che offrì in un sol colpo due novità, ossia il primo motore M turbodiesel e la trazione integrale.

BMW X5 M E70

Il primo era una versione del già diffuso 3.0d con sovralimentazione multistadio, in questo caso potenziata aggiungendo ai 2 turbo un terzo compressore ad azionamento elettrico, e che raggiungeva la potenza di 381 CV. Quanto alla trazione xDrive, già sdoganata dai modelli "X", fece così il suo debutto sulle M più classiche, in una versione speciale capace di rendere la trazione 100% posteriore in specifiche condizioni che fu successivamente introdotta anche sui modelli a benzina.

BMW iX M60

Il futuro

Oggi le varianti M sono parte integrante dell'offerta praticamente di tutti i modelli: la più piccola è la M2, in arrivo con una nuova generazione, che ha preso il posto della Serie 1 Coupé. Su quest'ultima, il debutto del logo risale al 2011 con la versione chiamata Serie 1 M, battezzata così per non riproporre il nome M1, troppo legato alla tradizione della sportiva Anni '80.

Al vertice c'è invece la maestosa M8, disponibile come Coupè, Gran Coupè a 4 porte e Cabriolet. Soltanto X1, X2, Serie 7 e il maestoso SUV X7 non hanno un modello M vero e proprio, anche se le versioni più potenti, come la M760i, ripropongono la formula con la M davanti alla sigla.

Così come BMW, anche la divisione M si prepara ad un futuro dominato dalla propulsione elettrica, i cui primi passi sono già stati compiuti: alla fine del 2021, la Casa bavarese ha presentato sotto forma di concept il primo modello che nascerà esclusivamente sotto l'effige M, un poderoso SUV con un powertrain ibrido e il nome di XM, mentre a gennaio, al CES di Las Vegas, è stata presentata la prima versione ad alte prestazioni del SUV elettrico iX, siglata M60 e spinta da 2 motori con potenza complessiva di 620 CV.