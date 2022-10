Nell’anno del 50esimo anniversario della divisione M era uno dei modelli più attesi. Ed eccola finalmente qui, la nuova BMW M2.

La sportiva bavarese è più muscolosa che mai, ha una dotazione molto completa per divertirsi anche in pista e un 3.0 portato a 460 CV, ossia ben 86 CV in più della M240i che finora era la variante più potente di tutta la gamma della Serie 2 Coupé.

Il Nurburgring è la sua palestra

Dal punto di vista estetico, la M2 2022 propone forme completamente diverse dalla Serie 2 Coupé tradizionale. Anche sulla carta i cambiamenti sono importanti, con una lunghezza e una larghezza aumentate di 4 cm per un totale rispettivamente di 4,58 m e 1,89 m, mentre il peso a secco è di 1.725 kg (circa 130 kg in più rispetto alla M240i).

Al di là dei numeri, comunque, il design stacca in modo deciso rispetto agli altri modelli M, con linee tese che danno ulteriori “muscoli” alla BMW. Le novità più evidenti sono nel frontale, con la calandra doppio rene con listelli orizzontali e grandi prese d’aria per far respirare i dischi dell’impianto frenante M che s’intravedono dai cerchi in lega da 19” all’anteriore e 20” al posteriore.

Nella coda, invece, spicca il diffusore nero lucido con quattro terminali di scarico e il sottile spoiler integrato nel portellone. Se si desidera dare ulteriore stile (e leggerezza) alla BMW M2, comunque, si può scegliere il pacchetto opzionale M Carbon che aggiunge, tra i vari accessori, il tetto in fibra di carbonio più leggero di 6 kg.

Densa di tecnologia

Nell’abitacolo, i protagonisti sono i nuovi sedili sportivi con rivestimento in pelle Sensatec e Alcantara disegnati appositamente per la BMW M2, mentre sono optional quelli con telaio in fibra di carbonio più leggeri di 10,8 kg.

La plancia è dominata dal doppio schermo del BMW Curved Display. In quello da 12,3” davanti al guidatore sono riportate le informazioni essenziali per la guida, mentre in quello centrale da 14,9” ci sono tutte le opzioni relative alle impostazioni del veicolo, all’intrattenimento e alla connettività.

Attraverso il comando posto nel tunnel centrale si ha accesso alle varie modalità di guida Road, Sport e Track. Quest’ultima è la più estrema, coi sistemi di assistenza alla guida completamente disattivati e un assetto di motore, freni, sospensioni e sterzo portato all’estremo del suo potenziale.

Nell’infotainment è integrato anche l’M Drift Analyzer (che assegna un “punteggio” per le derapate in pista) e il M Laptimer (che fornisce una telemetria completa del giro veloce). Sempre a proposito di tecnologia per la pista, la M2 presenta un controllo di trazione regolabile in dieci livelli diversi.

Infine, sul fronte dei sistemi di assistenza alla guida troviamo di serie il Front Collision Warning, il Lane Departure Warning e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. A pagamento si possono richiedere anche il cruise control attivo con funzione Stop&Go e i pacchetti Driving Assistant e Parking Assistant che comprendono, tra i vari extra, anche l’assistente per la retromarcia.

È già più potente della vecchia M2 CS

460 CV e 550 Nm di coppia, ossia 10 CV in più della vecchia CS: ecco cosa porta in dote alla M2 2022 il motore 6 cilindri in linea di 3 litri S58, lo stesso montato su M3 e M4 e depotenziato per ovvie ragioni di gerarchie all’interno della gamma M.

Si tratta comunque di un incremento di 90 CV rispetto alla generazione precedente, con un’accelerazione 0-100 km/h di 4,1 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h (aumentabile a 285 km/h col ricco pacchetto M Driver’s).

Il 6 cilindri “tira” fino a 7.200 giri e ha una meccanica rivista per non migliorare ulteriormente le prestazioni in pista. La nuova M2, infatti, utilizza un nuovo sistema di raffreddamento e una pompa dell’olio modificate per gestire le importanti forze longitudinali e laterali che si generano quando si guida su un tracciato. In più, l’impianto di scarico con valvole a controllo elettronico crea una “soundtrack” da vera M.

La più piccola tra le sportive BMW si può abbinare al cambio automatico a 8 rapporti M Steptronic con paddle al volante o ad un classico manuale a 6 rapporti per un feeling “vecchia scuola”. A prescindere dalla trasmissione, la M2 è equipaggiata con differenziale posteriore Active M e con una taratura del telaio studiata e collaudata direttamente al Nurburgring.

La nuova M2 sarà prodotta nell’impianto di San Louis Potosi, in Messico, e sarà disponibile in cinque verniciature, tra cui la Zandvoort Blue e la Toronto Red pensate unicamente per la M2. Il lancio sul mercato è previsto per aprile 2023 con un prezzo base previsto di circa 73.000 euro.