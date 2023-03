Se siete appassionati di auto d'epoca segnate in rosso le date dal 19 al 21 maggio: quello sarà infatti il weekend del Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023, appuntamento che da anni porta sulle rive del lago di Como alcune delle auto più affascinanti della storia.

Come negli anni scorsi l'evento si terrà tra le affascinanti cornici di Villa d'Este e Villa Erba, con le auto partecipanti divise in differenti categorie. Quest'anno saranno otto e celebreranno anche importanti anniversari: da una parte i 100 anni della 24 ore di Le Mans, dall'altra i 75 dalla nascita di Porsche.

Trattandosi poi di un evento organizzato da BMW non mancheranno modelli del Gruppo tedesco, tra novità appena presentate e anteprime mondiali.

Di seguito trovare tutte le informazioni utili sul Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023.

Villa d'Este 2023, le auto e le categorie

Come detto il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023 vedrà partecipare più di 50 auto d'epoca, suddivise in otto differenti categorie:

Class A - A century of the 24 hours of Le Mans: heroes of the most famous race in the world

Class B - The fast and the formal: pre-war high speed luxury

Class C - Grande vitesse: pre-war weekend racers

Class D - Incredible India: the dazzling motoring indulgences of the mighty maharajas

Class E - Porsche at 75: delving into the Stuttgart legend’s iconic and eccentric back catalogue

Class F - Granturismo: experimenting with the post-war european GT

Class G - That ‘made in Italy’ look: styles which conquered new worlds

Class H - Here comes the sun: ’topless’ done differently!

Ci saranno quindi vetture di tutti i tipi, dai bolidi nati per correre sul mitico Circuit de la Sarthe a eleganti cabrio, passando per Porsche di tutte le epoche, GT, elegantissimi veicoli per i Maragià e auto italiane capaci di affascinare il mondo intero.

Il Concorso d'Eleganza Villa d'Este

Al loro fianco ci saranno anche modelli moderni firmati dal Gruppo BMW, con numerose novità. Il brand BMW porterà infatti una BMW M definita "molto speciale", la nuova i7 con livrea bicolore e allestimento M Performance, un "elegante ed unico omaggio sportivo all'automobilismo per due" e la nuova BMW 3.0 CSL, affiancata dalla sua antenata del 1973.

Anche MINI sarà presente con la nuova Cooper SE Cabrio mentre Rolls-Royce porterà la Spectre, la prima auto elettrica della Casa inglese.

Villa d'Este 2023, il programma

La giornata di venerdì 19 sarà dedicata all'accoglienza delle più di 50 auto partecipanti, ai controlli, al briefing e a un party per i partecipanti.

Una giornata di apertura al pubblico del Concorso d'eleganza Villa d'Este

L'evento entrerà nel vivo sabato 20. Dalle 9.30 ci sarà l'esposizione delle auto nel parco di Villa d’Este mentre alle 16.30 inizierà la parata sulla terrazza davanti ai membri della giuria. A villa Erba invece ci sarà l'evento "Amici&Automobili – Wheels&Weisswürscht", nato a Monaco di Baviera e animato da veicoli di tutti i tipi e di tutte le marche, portati da vari club provenienti da tutto il mondo.

Domenica 21 tra le 7.30 e le 8.45 ci sarà il trasferimento delle auto del concorso da villa d'Este a Villa Erba, dove dalle 9.00 alle 18.00 ci sarà l'apertura la pubblico. Alle 14.00 inizierà nuovamente la sfilata davanti alla giuria e al pubblico e alla fine tutte le partecipanti torneranno a Villa d'Este per il party di fine evento.

Una Ferrari F40 al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2022

Villa d'Este 2023, prezzi e biglietti

Come da programma il pubblico potrà visitare il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023 nelle giornate di sabato e domenica, unicamente a villa Erba.

Sabato 20 maggio : biglietto gratuito per visitare l'evento Amici & Automobili

: biglietto gratuito per visitare l'evento Amici & Automobili Domenica 21 maggio: biglietti a partire da 19 euro per vedere dal vivo tutte le auto che partecipano al concorso

Per acquistare i biglietti per il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023 potete collegarvi alla pagina dedicata sul sito ufficiale dell'evento.

Alfa Romeo 33 Stradale al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2022

Villa d'Esta 2023, come arrivare e dove parcheggiare

Villa Erba si trova a Cernobbio, sulla riva del lago di Como. Spesso nei weekend il traffico è intenso e vi suggeriamo di partire per tempo. L'indirizzo esatto da inserire nel navigatore è: Villa Erba, Largo Luchino Visconti 4, 22012 Cernobbio.

Come indicato sul sito ufficiale dell'evento si possono utilizzare i parcheggi pubblici P1 Villa Erba Autosilo oppure P4 Villa Erba Galoppatoio, per un costo giornaliero di 10 euro. Dalle 9.00 alle 19.00 del sabato è disponibile un servizio navetta dal parcheggio P1 a Villa d’Este.