"Vogliamo continuare a innovare. A essere leader. A disegnare il futuro della mobilità e del nostro business. Un nuovo mondo che immaginiamo elettrico, digitle e circolare". Non si può dire che BMW e il presidente e ad di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre, manchino di ambizione. Così come bisogna al tempo stesso sottolineare che i risultati stiano dando loro ragione.

Di Silvestre è intervenuto a Roma per la presentazione della mostra 'The Italian's Touch', aperta in dicembre a Milano. Un'occasione per festeggiare anche i 20 anni della Filiale BMW di Roma e per ricordanre anche nella Capitale le eccellenze italiane che hanno dato (e stanno dando) un contributo di rilievo alla Casa bavarese.

Massimiliano Di Silvestre (a sinistra) e Andreas Braun, curatore del BMW Museum

Offensiva elettrica

Il numero uno di BMW Italia ha sottolineato l'impegno della Casa sul fronte dell'elettrico, con i servizi sviluppati in partnership con Plenitude + Be Charge per i clienti BMW e MINI, osservando che:

Questo progetto, che si aggiunge a quelli internazionali, testimonia la nostra volontà di promuovere la cultura della mobilità elettrica non solo con un’offerta di prodotti straordinaria (15 modelli già in produzione dalla fine del 2022) ma anche attraverso il contributo al tema delle infrastrutture di ricarica e i servizi connessi che resta nodale, soprattutto nel nostro Paese. È un segno di attenzione e supporto ai nostri clienti che stanno facendo una chiara scelta di mobilità a emissioni zero. A questo si aggiunge che, da fine 2022, stiamo implementando una rete di stazioni di ricarica brandizzate BMW e MINI presso location affini al nostro target quali Golf Club, Ristoranti, Hotel e Resort, Porti, Yacht Club, Tennis e Padel Club, in collaborazione con la rete dei nostri concessionari.

Massimiliano Di Silvestre

Di Silvestre ha anche ricordato il recente progetto di comunicazione legato dell'elettromobilità, con i suoni di una BMW EV realizzati da Renzo Vitale (Creative sound director di BMW Group) e riprodotti sinfonicamente da alcuni allievi dell'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala. Uno spot Tv che ha debuttato durante la programmazione del ffestival di San Remo.

Il presidente e ad di BMW Italia ha concluso indicando le prossime priorità: