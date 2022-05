Anche nella sue edizione 2022, in programma a Cernobbio (CO) e Milano dal 20 al 22 maggio, il Concorso d'Eleganza Villa d'Este si presenta come uno dei più esclusivi e prestigiosi appuntamenti mondiali con le auto storiche, il design, le competizioni e la bellezza su ruote.

Il ricco programma di eventi sul lago di Como tra il Grand Hotel Villa d’Este e i giardini di Villa Erba include la presenza di ben 58 auto iscritte al concorso nelle 8 classi previste. Parliamo di alcune delle vetture più belle, iconiche e preziose di tutti i tempi, da Ferrari a Mercedes, passando per Porsche, Lamborghini, Maserati, Bugatti, Alfa Romeo e BMW.

Proprio BMW svela per la prima volta l'inedita M4 CSL, la nuova Serie 7 e la i7, i taxi BMW del Nurburgring, più un'altra novità tenuta ancora segreta per celebrare i 50 anni del reparto sportivo M.

Tutte le auto sul lago di Como

Chi vuole e può partecipare di persona a questo imperdibile evento annuale può trovare qui le info sul programma, con in più l'elenco completo delle auto iscritte al concorso che trovate sotto.

BMW i7 BMW M4 CSL, il teaser

Le vetture sono ordinate a seconda della categoria di appartenenza con l'indicazione di marca, modello, anno di produzione, carrozzeria e nome e nazionalità del proprietario. Di alcune vetture abbiamo aggiunto anche una foto rappresentativa.

Classe A:

The golden Age of Elegance: The Art Deco Era of Motor Car Design

Bugatti Type 57 S Cabriolet Hispano-Suiza J12 Cabriolet

Rolls-Royce 20 H.P.

1927

Tourer, Barker & Co.

Yohan Poonawalla (IN)

1934

Open Racecar, Bugatti

Fritz Burkard (CH)

1935

Convertible, Vanvooren

Merle & Peter Mullin (US)

1936

Cabriolet, Gangloff

Andreas Biagosch (DE)

1936

Convertible Phaeton, Central Manufacturing

The JBS Collection Jack B. Smith Jr. (US)

1937

Cabriolet, Vanvooren

Andrew Pisker (MC)

1939

Convertible, Lagonda

Sir Charles Chadwyck-Healey (GB)

Classe B:

Kompressor! The Supercharged Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 540K Spezial-Roadster

Mercedes-Benz 630 K

1928

Coupé de Ville , Saoutchik

Helga Schäfer (DE)

1929

Rennsport Convertible, Mercedes-Benz

Eric van Lammeren (DE)

1935

Cabriolet, Erdmann & Rossi

Konstantinas Karosas (CH)

1936

Cabriolet, Mercedes-Benz

Hans Hulsbergen (CH)

1936

Roadster, Mercedes-Benz

Richard Workman (US)

1939

Limousine, Mercedes-Benz

Gesellschaft der Freunde historischer Automobile (DE)

Classe C:

Celebrating 150 Seasons at Villa d’Este: How grand Entrances were once made

Alfa Romeo 6C 2500 Villa d'Este Siata 208S

Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d'Este

1950

Coupé, Touring

Albert Streminski (DE)

1952

Coupé, Ghia

Emilio Lacchio (IT)

1953

Coupé, Bristol

Nicholas Gatehouse (PT)

1953

Spider, Motto

Jan De Reu (BE)

1955

Coupé, Mercedes-Benz

Daniel Iseli (CH)

1956

Coupé, Boano

Stephen Bruno (US)

1959

Limousine, Cadillac

Axel Schröter (MC)

Mercedes-Benz 300 SL Roadster

1960

Roadster, Mercedes-Benz

Erich Oswald (DE)

Classe D:

The Cavallino at 75: Eight Decades of Ferrari represented in eight Icons

Ferrari 250 GT Zagato

Ferrari 375 America

1953

Berlinetta, Pinin Farina

Jaime Muldoon (MX)

1956

Coupé, Zagato

David Sydorick (US)

1958

Spyder, Scaglietti

Andreas Mohringer (AT)

1964

Coupé, Pininfarina

Werner Schmidt (DE)

1966

Coupé, Pininfarina

RQ Collections (US)

1967

Berlinetta, Scaglietti

J. Hui (HK)

1968

Berlinetta, Pininfarina

Andrew Bagley (UK)

1971

Spider, Scaglietti

Thierry Halff (CH)

Classe E:

Born for the Racetrack: “Win on Sunday, sell on Monday”

Porsche 356 B Carrera Abarth GTL Ferrari F40 LM

Maserati A6 GCS MM

1954

Barchetta, Fiandri / Fantuzzi

Ulrich Schumacher (LI)

1960

Coupé, Touring

Golden Age Collection (DE)

1961

Coupé, Viarenzo & Filliponi

Robert A. Ingram (US)

1964

Coupé, Zagato

David Eichenbaum (US)

1964

Roadster, AC

Filip Baert (BE)

1993

Coupé, Michelotto

Stefan Näf (CH)

1998

Coupé, TWR

Erik Comas (CH)

2004

Coupé, Maserati

Frank Gelf (DE)

Classe F:

50 Years of Mean Machinery: BMW’s M Cars and their Ancestors

BMW M1 Procar

BMW 327/28 Sport-Kabriolett

1938

Cabriolet, Ambi-Budd

Hanspeter Steffen (DE)

1959

Roadster, BMW

Marcus Wolsdorf (DE)

1961

Roadster, BMW

The May Collection (DE)

1972

Coupé, Karmann

Michael Ulbig (DE)

1974

Limousine, BMW

The May Collection (DE)

1978

Coupé, BMW

Mast-Jägermeister SE (DE)

1979

Coupé, Trasformazione Italiana Resine

Michael Hinderer (DE)

1981

Coupé, T.I.R./Italdesign/Baur

Harrie van den Anker (NL)

Classe G:

Breaking the Speed Barrier: Pioneers that chased the magic 300 kph

Lamborghini Miura P400 SV Aston Martin Bulldog

Citroen SM

1971

Coupé, Citroën

Thierry Dehaeck (BE)

1972

Coupé, Bertone

Khalid Abdulrahim (BH)

1979

Coupé, Tickford

Philip Sarofim (US)

1986

Coupé, Pininfarina

Marc Gachoud (GB)

1987

Coupé, Bertone

Timothy Thompson (US)

1989

Coupé, Porsche

Andreas Gundermann (DE)

Concept Cars & Prototypes

Bugatti Bolide Touring Arese RH95