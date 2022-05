La Marsien realizzata dalla Marc Philipp Gemballa debutta in Europa. La Porsche 911 trasformata in una belva con assetto rialzato sarà una delle attrazioni principali del Concorso d’Eleganza Villa d’Este in programma dal 20 al 22 maggio.

Così, dopo il debutto a Pebble Beach dello scorso agosto, la supercar per il deserto creata dall’azienda fondata dal figlio di Uwe Gemballa (storico preparatore di Porsche) è pronta a sorprendere anche il Vecchio Continente.

L’omaggio all’icona

Utilizzando come base una 911 Turbo S generazione 992, la Marc Philipp Gemballa ha progettato la Marsien, una sorta di tributo moderno alla leggendaria 959, con una carrozzeria disegnata da Alain Deroisier.

Contraddistinta dalla barra LED orizzontale e dall’alettone, la supercar si presenta come una sportiva versatile adatta sia per l’asfalto che per l’off-road, grazie a sospensioni KW ad assetto regolabile che permettono di variare l’altezza da terra da 120 mm a 250 mm.

Le varie modalità di guida selezionabili attraverso i comandi al volante consentono di variare notevolmente la risposta dell’auto, a seconda che la si voglia spremere a fondo su un circuito o nello sterrato.

(Almeno) 750 CV per andare ovunque

Il motore 3.8 boxer biturbo della Turbo S è stato portato da 650 a 750 CV e da 800 a 930 Nm di coppia. Tra gli interventi più sostanziali a livello meccanico sulla Marsien, c’è l’impianto di scarico Akrapovic che promette un sound ancora più cupo e coinvolgente.

Per gli incontentabili, comunque, Marc Philipp Gemballa mette a disposizione una variante ancora più potente da 830 CV con una serie di upgrade a turbo, centralina e trasmissione firmati dallo specialista RUF.

Già comunque nella versione “base”, l’incredibile Porsche tocca i 300 km/h e copre lo 0-100 km/h in appena 2,7 secondi.

La produzione dei 40 esemplari della Marsien è iniziata in queste settimane e il brand conta di iniziare le consegne entro fine 2022. Il prezzo? Dopo aver “donato” una Porsche 911 Turbo S da circa 240.000 euro, è necessario sborsare altri 495.000 euro per la conversione.