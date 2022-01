Nell’edizione 2021 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, la Rolls-Royce Boat Tail ha incantato il mondo col suo incredibile lusso. La super ammiraglia costruita su misura per un cliente sarebbe stata venduta per 23 milioni di euro e il marchio inglese è pronto a presentare un secondo modello. Sempre nella cornice del Grand Hotel Villa d’Este verrà presentata una nuova Boat Tail.

La serie esclusiva ispirata alla nautica

In totale, Rolls-Royce programma di produrre tre Boat Tail, tutte realizzate seguendo minuziosamente le indicazioni del cliente. È difficile fare previsioni sulle soluzioni adottate dal secondo esemplare o sul suo prezzo, ma è certo che anche la nuova Boat Tail (un nome che si rifà alle Rolls-Royce dell’anteguerra) porterà il lusso a nuovi livelli.

Il modello dovrebbe sempre basarsi su una Phantom, anche se il progetto finale sarà sostanzialmente diverso dalla vettura di partenza. La silhouette dovrebbe essere sempre quella di una filante ammiraglia ispirata al mondo degli yacht, ma l’abitacolo e le tecnologie potrebbero essere ancora più uniche.

Lusso senza precedenti

Quando si parla di Rolls-Royce Boat Tail le personalizzazioni non si limitano a nuovi rivestimenti o colori speciali. Ad esempio, l’esemplare mostrato nel 2021 è stato ridisegnato da cima a fondo in ogni sua componente. La plancia e il quadro strumenti sono stati creati partendo da zero e decorati utilizzando tecniche proprie dei gioielli e degli orologi di lusso.

Sulla Rolls-Royce è presente anche uno scompartimento refrigerato con dimensioni calcolate al millimetro per ospitare lo spumante preferito dal proprietario. In totale, la vettura ha richiesto 1.813 nuove componenti e 4 anni di progettazione un costante confronto col cliente. Tante specifiche che rendono la Boat Tail l'auto più costosa al mondo.

L’unico punto in comune col nuovo modello potrebbe essere il 6,75 litri V12 biturbo da 571 CV. Per il resto, non esistono limiti alle personalizzazioni.