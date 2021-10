Dal 1929, anno della prima edizione, il Concorso d'Eleganza di Villa d'Este chiama a raccolta sulle sponde del lago di Como alcune tra le più belle ed esclusive auto di tutto il Pianeta. Un vero e proprio parterre de rois che quest'anno vedrà debuttare quella che - pare - sia l'auto nuova più costosa del mondo: la Rolls-Royce Boat Tail.

Di prezzi ufficiali non ce ne sono e mai verranno pubblicati: si tratta infatti di una one-off creata dal reparto Coachbuilt della Casa inglese, quello dedicato a soddisfare le richieste più complesse dei facoltosi clienti che si affacciano in quel di Goodwood. A definirla "esclusiva" quasi non le si renderebbe giustizia. Ed ecco perché.

Esclusività fatta a mano

Se già ogni Rolls-Royce prodotta rappresenta il non plus ultra dell'eleganza, immaginatevi cosa può nascere quando il budget non conosce confini e a dare forma e sostanza all'auto non siano robot, ma le mani di esperti artigiani, impegnate per ben 4 anni per "sfornare" questo inno all'esclusività.

La Rolls-Royce Boat Tail alza ulteriormente l'asticella: praticamente ogni suo elemento è stato ripensato da zero, dalle forme della carrozzeria all'abitacolo, passando per i vari (e particolari) optional che la abitano.

Qualche esempio: strumentazione e plancia sono originali al 100%, ciò significa che nulla è stato ripreso da Roll-Royce esistenti, il bagagliaio ha un particolare sistema di apertura a 2 elementi e nasconde - tra le altre cose - un set da picnic, un ombrellone e uno scomparto refrigerato per tenere alla temperatura ideale la bottiglia di champagne. Un must per chi viaggia in Rolls.

E naturalmente la magnum non rischia di "ballare": le misure sono state calcolate al millimetro per ospitare le bottiglie della marca preferita del cliente. Speriamo per lui che non cambi gusti.

Un felice ritorno

Quello della Rolls-Royce Boat Tail è il secondo debutto di una one off con lo Spirit of Ecstasy sul cofano in quel di Villa d'Este: nel 2017 sulle sponde del lago di Como era stata presentata la Sweptails, prima creazione del rinato reparto di personalizzazioni della Casa.

La presentazione della Boat Tail è prevista per le 11.30 del 2 ottobre 2021, con la presenza di Torsten Müller-Ötvös, CEO di Rolls-Royce, e sarà esposta fino alla sera del 3 ottobre. Poi l'auto più costosa al mondo verrà nuovamente impacchettata e tornerà a nascondersi agli occhi del mondo.