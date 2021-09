Immaginate di essere catapultati, come in una favola, nel regno incantato della auto più belle, rare e preziose del mondo, un luogo dove una cinquantina di vetture storiche convergono sulle sponde del lago di Como dai più famosi musei e collezioni private del mondo.

In realtà questo magico reame esiste e si chiama Concorso d'Eleganza Villa d'Este, un evento dedicato proprio all'esibizione in pubblico di quei capolavori automobilistici che hanno fatto la storia del design, della tecnologia e del costume. Auto uniche ed esclusive, autentici monumenti su ruote che fanno di "Villa d'Este" il più importante appuntamento mondiale di questo genere.

Dal 1929 a oggi l'appuntamento è con l'eleganza in auto

Parliamo di un concorso che data la sua prima edizione al 1929 e che da allora ha dato il nome ad auto dalla bellezza eterna come l'Alfa Romeo 6C 2500 Villa d'Este. Questo storico concorso d'eleganza ha ispirato una serie di eventi anche più noti e "giganteschi" come Pebble Beach e Amelia Island, ma non così speciali come quello che si tiene nel parco di Villa d'Este a Cernobbio (CO).

Il Concorso d'Eleganza Villa d'Este ha avuto alcuni anni d'interruzione dal 1938 al 1946 e dal 1949 fin quasi ai primi Anni '90, ma dal 1999 a oggi BMW Group ha garantito lo svolgimento annuale della manifestazione (tranne il 2020, causa Covid) con auto d'epoca di altissimo livello e concept dei più famosi designer e carrozzieri.

Per la prima volta da molti anni, l'edizione 2021 del Concorso cambia data e location, visto che viene spostata dal mese di maggio al week-end dell'1-3 ottobre e ha luogo interamente a Villa d'Este per proprietari, ospiti e invitati, senza il tradizionale evento domenicale aperto al pubblico di Villa Erba.

L'atmosfera unica e glamour di Villa d'Este

Per capire lo spirito del Concorso d'Eleganza Villa d'Este bisogna calpestare i sassolini che circondano l'omonimo hotel che Forbes ha nominato il migliore del mondo, muoversi furtivamente tra collezionisti, miliardari, VIP e appassionati vari che espongono la propria auto storica o ammirano quella di un amico o un parente.

Equipaggi vestiti secondo la moda delle auto su cui viaggiano siedono ai tavolini del celebre albergo in attesa di sfilare, mentre la giuria controlla con occhio implacabile l'autenticità o il perfetto restauro delle protagoniste su ruote. Sotto l'albero secolare che si abbevera dalle acque del Lario un petroliere texano chiacchiera con un immobiliarista di New York, vicini a un collezionista giapponese che chiede al designer di turno com'è nata l'idea della sua auto parcheggiata a pochi centimetri dal lago.

Il pubblico a Villa Erba (non nel 2021) e il Prelude Tour

Altrettanto affascinante è l'appuntamento domenicale a Villa Erba, dove il Concorso si tuffa nel mare del pubblico degli appassionati (tranne nell'edizione 2021) e mette in contatto i suddetti VIP con i tanti cultori del motorismo storico, pronti a scattare migliaia di foto e spesso fini conoscitori delle auto esposte.

Da alcuni anni il programma comprende anche il Villa d'Este Prelude Tour, un'anteprima del concorso che prevede un tour in auto per alcuni partcipanti. Per l'edizione 2021 il tour parte giovedì 30 settembre da Cernobbio e passa per Como, costeggia le sponde del lago fino a Bellagio (sosta pranzo) e fa ritorno a Cernobbio da Asso.

Tutte le classi delle auto in concorso

Le auto iscritte dai partecipanti vengono attentamente selezionate dagli organizzatori per completare le categorie delle auto in concorso, le cosiddette classi che cambiano definizione di anno in anno e che rappresentano precisi periodi e tipologie di vetture. Per il 2021, ad esempio, sono state scelte queste classi che sfilano a gruppi sotto gli occhi estasiati dei giudici e del ristretto pubblico:

Classe A - Lo Stile del Ventesimo Secolo: dalla Carrozza Senza Cavalli alla Roadster Corsaiola

Classe B - L'Era dell'Art Déco: Spazio, Ritmo e Grazia

Classe C - Showroom Showdown: la Battaglia tra Gran Bretagna e Germania per la Supremazia nel Lusso

Classe D - Granturismo all'Italiana: cercando la Ricetta per la GT Perfetta

Classe E - Big Band dagli Anni ‘40 fino ai magnifici Anni ‘80: cinque Decenni di Endurance Racing

Classe F - Una Passione per la Perfezione: i 90 Anni della Pininfarina

Classe G - La Nascita delle Supercar: Auto estreme all'italiana

Classe H - La Nuova Generazione: Hypercar degli Anni '90

I trofei in palio

Il Concorso d'Eleganza Villa d'Este (qui il sito ufficiale) ha negli ultimi anni moltiplicato il numero di trofei in palio, assegnati sia dalla giuria a Villa d'Este che dal pubblico a Villa Erba (non nel 2021).

Il premio più famoso e rappresentativo resta sempre la "Coppa d’Oro Villa d’Este, Best of Show", assegnato per referendum pubblico a Villa d'Este, ma di grande importanza sono anche il "Trofeo BMW Group, Best of Show" assegnato dalla giuria e il "Trofeo BMW Group Italia" assegnato per referendum pubblico a Villa Erba.

Qui sotto trovate l'elenco completo dei premi del Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

Coppa d’Oro Villa d’Este, Best of Show (referendum pubblico a Villa d'Este)

Trofeo BMW Group, Best of Show (giuria)

Trofeo BMW Group Italia (referendum pubblico a Villa Erba)

Trofeo BMW Group Ragazzi (referendum pubblico per ragazzi fino a 16 anni a Villa Erba)

Concorso d’Eleganza Design Award (referendum pubblico a Villa Erba)

Premi speciali

Trofeo FIVA

Per l'auto d’anteguerra meglio conservata

Per l'auto d’anteguerra meglio conservata Trofeo ASI

Per l'auto del dopoguerra meglio conservata

Per l'auto del dopoguerra meglio conservata Trofeo Automobile Club di Como

Per l'auto guidata da più lontano

Premi speciali della giuria

Trofeo BMW Group Classic

Per il miglior restauro

Per il miglior restauro Trofeo Rolls-Royce

Per la Rolls-Royce più elegante

Per la Rolls-Royce più elegante Trofeo Vranken Pommery

Per l’auto più iconica

Per l’auto più iconica Trofeo Auto & Design

Per il design più emozionante

Per il design più emozionante Trofeo The Rake

Per il migliore abbigliamento

I vincitori degli ultimi anni

Per avere un'idea della qualità e della rarità delle auto che partecipano ogni anno al Concorso d'Eleganza Villa d'Este, provenienti d tutto il mondo, basta scorrere l'albo d'oro delle ultime edizioni, coi modelli premiati e i nomi dei proprietari.

Alfa Romeo 8C 2900 B Alfa Romeo 33/2 Stradale Lurani Nibbio

Nella lista delle auto che hanno vinto la storica Coppa d’Oro Villa d’Este, Best of Show troviamo il meglio nel panorama delle auto storiche, gioielli di altissimo valore che testimoniano di volta in volta il prestigio del marchio, il genio di ingegneri e designer e la cura dei proprietari nel conservare questi pezzi da museo.

I vincitori della Coppa d’Oro Villa d’Este nelle ultime 10 edizioni: