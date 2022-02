La BMW M4 CSL è una delle novità marchiate M più attese del 2022. I prototipi della declinazione più estrema della sportiva bavarese sono stati ripresi più volte negli scorsi mesi, ma non li avevamo ancora visti senza camuffature. Anche se non è tempo della presentazione ufficiale, la Casa dell’Elica ha nascosto la CSL nel suo video “For the 50 years. One team. One passion”.

Nascosta in piena vista

Quello che all’apparenza sembra “solo” uno spot cinematografico dedicato alla storia della divisione Motorsport, in realtà rappresenta un primo teaser della tanto chiacchierata M4 CSL.

I riferimenti al modello non sono sfuggiti ai fan più attenti, i quali hanno trovato alcuni indizi tra i secondi 36 e 38. In questo breve passaggio vengono mostrati due esemplari diversi: uno grigio ripreso dall’alto e un altro giallo mentre si muove all’intero del parcheggio.

La BMW è talmente “sfuggente” che per vederla bene vi consigliamo di ridurre la velocità del video a 0,5x cliccando l’icona dell’ingranaggio dal player di YouTube.

Un altro riferimento ancora più chiaro si trova nell’immagine di anteprima del video pubblicato sulla pagina Instagram di BMW M. Qui, la CSL grigia si distingue nettamente da una M4 tradizionale.

La più corsaiola di tutte

Le M4 CSL del video hanno molti punti in comune coi prototipi visti negli scorsi mesi. Prima di tutto, anche la BMW grigia presenta luci LED gialle e un paraurti anteriore completamente trasformato, con splitter più accentuato e calandra a doppio rene con design rivisitato. Inoltre, il cofano si caratterizza per i due elementi grigi che sottolineano lo stile più racing della CSL.

Nella BMW gialla, invece, si nota lo spoiler posteriore nettamente più pronunciato rispetto al “labbro” in fibra di carbonio disponibile per le M4 “normali”.

In generale, la CSL dovrebbe perdere 100 kg sulla bilancia grazie all’ampio uso di fibra di carbonio e all’eliminazione dei sedili posteriori. Disponibile – forse - esclusivamente con cambio automatico e trazione posteriore, il motore S58 potrebbe essere spinto fino a 550 CV e oltre 650 Nm di coppia.

La presentazione definitiva potrebbe avvenire al Concorso d’Eleganza Villa d’Este in programma dal 20 al 23 maggio, mentre la produzione inizierà a luglio.