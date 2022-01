BMW prepara un 2022 a tutto gas per i modelli M. Il 50esimo anniversario dalla nascita della divisione sportiva sarà accompagnato da una serie di uscite esclusive. Un antipasto l’abbiamo già avuto col SUV Concept XM, la prima M ibrida plug-in di sempre che quest’anno si trasformerà in un modello di serie. Inoltre, la Casa starebbe lavorando a due speciali BMW M4.

Le M4 più estreme di sempre

Di una versione speciale della M4 ne parla BMW stessa in un comunicato in cui vengono celebrati i risultati di vendite ottenuti dal brand nel 2021.

Il marchio non ha rivelato altri dettagli ufficiali, ma sappiamo che, in realtà, potrebbero debuttare due varianti esclusive: una chiamata CSL e un’altra ancora sconosciuta, ma ugualmente esclusiva.

BMW M4 CSL, le foto spia

Già avvistata negli scorsi mesi, la M4 CSL dovrebbe andare incontro ad una forte dieta dimagrante per perdere almeno 100 kg di peso. Il 3.0 sei cilindri in linea potrebbe essere ritoccato per superare i 510 CV della versione Competition e sarebbe abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti.

L’altra M4 speciale potrebbe essere meno estrema, ma essere sempre distinta da accessori, tinte e rivestimenti esclusivi per festeggiare i 50 anni della divisione M.

Gli altri arrivi del 2022

Non dimentichiamoci che nel futuro della gamma M4 potrebbe esserci spazio anche per la CS. Di questa, però, se ne dovrebbe parlare nel 2023, anno in cui si dovrebbe vedere anche la M3 CS.

Il logo “BMW Motorsport” verrà montato su tutti modelli M o con allestimento M Sport prodotti da marzo 2022

Tornando al 2022, le altre novità firmate BMW M saranno sicuramente la M3 Touring e la già annunciata iX M60, la prima edizione sportiva 100% elettrica della Casa. Entro l’anno dovrebbe debuttare anche la nuova M2 con potenza vicina ai 490 CV. E restano ancora vivi i rumors di una possibile ultrasportiva elettrica da 1.360 CV. Insomma, il menu di BMW si preannuncia davvero molto ricco.