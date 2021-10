BMW ha svelato la nuova Serie 2 lo scorso luglio e ora l’attesa di tutti gli appassionati è per la prossima estrema M2. Della generazione G87 della sportiva bavarese si parla da mesi e sono tantissimi i rumors che stanno accompagnando il suo sviluppo.

Le nuove foto spia, però, consentono di scoprire qualche dettaglio in più sul modello che entrerà in produzione a dicembre 2022.

Look esagerato

Gli scatti arrivano direttamente dal circuito del Nurburgring ed è probabile che ritraggano una M2 in versione Competition. A farlo capire, sono le forme ancora più aggressive della carrozzeria e un impianto di scarico con terminali più grandi rispetto ai precedenti prototipi avvistati.

Anche le ruote sembrano più generose (probabilmente da 20”) e l’altezza da terra appare ridotta. In alcune foto, inoltre, si riescono a vedere i sedili con intelaiatura in fibra di carbonio, ossia un chiaro segnale che non si sta osservando una M2 “qualsiasi”.

Trazione (anche) posteriore e cambio manuale

La lista di upgrade comprenderà anche una nuova calandra a doppio rene (di dimensioni “normali”), prese d’aria extra, colori e cerchi in lega specifici.

Naturalmente, però, le novità della Competition non saranno riservate solo a carrozzeria e interni. Il motore dovrebbe essere lo stesso 3.0 a 6 cilindri in linea della “sorellona” M4, ma con una potenza abbassata a 490 CV e 550 Nm per evitare una possibile cannibalizzazione delle vendite.

Fonti non ufficiali affermano che la M2 verrà offerta sia con cambio automatico che con leva e frizione e che si potrà scegliere tra la trazione posteriore e la variante a quattro ruote motrici xDrive.

Come detto, la BMW entrerà in produzione nello stabilimento di Lipsia solo a fine 2022 ed è ragionevole pensare che la Competition debutterà solo in un secondo momento nel 2023. Nei prossimi mesi, intanto, ci aspettiamo la presentazione ufficiale. Nell’attesa, la Serie 2 più potente rimane la M240i con un 3 litri da 374 CV.