La nuova BMW M4 CSL, la versione più cattiva delle varianti M Sport della coupé bavarese, non uscirà prima del prossimo anno, giusto in tempo per il 50esimo anniversario del costruttore tedesco.

Un prototipo dell’auto è stato immortalato in video mentre effettuava alcuni test sul circuito del Nurburgring, evidenziando dettagli stilistici inediti e un sound di scarico che sarà sicuramente apprezzato dagli appassionati del marchio.

Dettagli differenti dalle versioni M standard

Dal punto di vista estetico la M4 CSL presenta l’ormai consueto doppio rene anteriore di grandi dimensioni con nuovi elementi interni a Y che la differenziano dalle versioni standard della sportiva. Sebbene l’auto sia ancora coperta da camuffature sembra che le parti aerodinamiche abbiano subito delle modifiche rispetto alla M4 “normale”, come nel caso dell'inedito spoiler a coda di rondine installato al posteriore.

I prototipi visti finora hanno i gruppi ottici anteriori e posteriori celati dalle pellicole, ma dovrebbero avere un design leggermente diverso in confronto alla variante M standard. Pare infatti che i futuri modelli CS e CSL della M3 e della M4 possano godere di fanaleria M su misura.

Più leggera e potente

Le indiscrezioni suggeriscono un peso inferiore e più potenza per la sportiva tedesca in arrivo, si parla infatti di oltre 540 CV sprigionati sulle ruote posteriori, come vuole la tradizione BMW. Il largo utilizzo della fibra di carbonio e la trazione esclusivamente posteriore dovrebbero contribuire alla leggerezza dell'auto.

L’entrata in produzione della nuova M4 CSL è prevista per il mese di luglio del 2022, quindi è molto probabile che la presentazione ufficiale del modello possa arrivare nella prima metà del prossimo anno.