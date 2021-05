Non abbiamo ancora visto la nuova BMW Serie 2 Coupé “senza veli”, eppure si continua a parlare della versione più estrema M2. Il modello di partenza dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, mentre la supercar è attesa per i primi mesi del 2023. Alcune nuove indiscrezioni riportate da BMW Blog alzano ulteriormente le aspettative nei confronti della M2.

Una BMW per puristi

Proponendo la Serie 1 e la Serie 2 Gran Coupé solo a trazione anteriore (o integrale nelle versioni xDrive), BMW ha “scontentato” una parte dei suoi appassionati. La Casa bavarese è pronta a rimediare confezionando una M2 per i veri puristi del marchio.

Nuova BMW Serie 2 Coupé, le foto teaser dei prototipi

Secondo il blog, la prossima generazione sarà offerta esclusivamente con la trazione posteriore. Niente più varianti a quattro ruote motrici, quindi, ma una RWD senza compromessi. Tuttavia, il rumor non esclude l’adozione dell’xDrive per le versioni più estreme dell’M2 come, ad esempio, una potenziale CSL. In precedenza si era citata anche la possibilità di richiedere il cambio manuale a 6 rapporti.

L’M2 più potente di sempre

Finora si immaginava un 3.0 a sei cilindri in linea da circa 450 CV, ma le previsioni sono ben più ottimistiche. Ora si parla di 497 CV, un valore intermedio tra i 480 e i 510 CV di M3 ed M4. Si tratterebbe di un forte passo in avanti rispetto ai 374 CV offerti dalla M240i, ovvero la seconda versione più potente della nuova Serie 2 Coupé.

La produzione della nuova M2 dovrebbe partire a dicembre 2022 nell’impianto di Lipsia e terminare nei primi mesi del 2029. In alcuni mercati come quello europeo, però, la vendita potrebbe essere interrotta prima a causa delle stringenti normative sulle emissioni. A meno che BMW non realizzi delle speciali varianti elettrificate delle quali non si hanno ancora notizia.