Da qualche settimana, BMW ha presentato la nuova Serie 2 e, contestualmente, su strada sono apparsi i primi muletti camuffati di quella che sarà la prossima M2. Da quel momento, i nostri fotografi hanno avvistato parecchi esemplari in fase di test, con questi ultimi che, rispetto agli altri, presentano meno camuffature.

Da queste foto si vede subito come la prossima M2 G87 manterrà il doppio rene di dimensioni "normali" (come la Serie 3 restyling), ma ci stupisce il fatto di come a Monaco sembra che non stiano riuscendo a trovare coerenza nel design: Serie 4 e M4 condividono la doppia griglia verticale, la Serie 3 berlina ha quella normale mentre la M3 quella della M4, con la Serie 2 standard che, così come la M2, l'avrà ancora di piccole dimensioni.

Che aspetto avrà?

Tornando alle foto, si vede come tutta la parte anteriore sia stata modificata nel design per ospitare prese d'aria maggiorate o aggiuntive, come nel caso di quelle ai lati del paraurti. Anche i fari sembrano diversi rispetto a quelli della Serie 2 Coupé, anche se, in questo, la mimetizzazione potrebbe giocarci brutti scherzi.

Fotogallery: Nuova BMW M2, le foto spia rivelano griglia e scarichi

13 Foto

Gli specchietti sono specifici per le varianti sportive e fanno parte degli accessori M Performance visti già sulla M240i, così come lo spoiler al vertice del bagagliaio. I quattro terminali di scarico poi identificano questa versione come la Serie 2 Coupé più potente a listino, così come i grandi cerchi e le sospensioni sportive ribassate.

Dalle foto, non sembra che questo prototipo abbia il tetto in fibra di carbonio, ma ci aspettiamo che sarà un optional a listino. Non solo un dettaglio estetico, ma atto anche a ridurre il peso e abbassare il baricentro dell'auto.

490 CV e (forse) cambio manuale

Questa volta, non abbiamo foto degli interni, con quelle che vedete qui sotto che risalgono a qualche settimana fa. Speriamo ci sia ancora la possibilità di scegliere la M2 con cambio manuale considerando la Serie 2 standard è disponibile solo con l'automatico. Voci di corridoio riferiscono che la nuova M2 avrà anche il manuale e una configurazione a sola trazione posteriore, con sotto il cofano il sei cilindri in linea turbo benzina (l'S58 depotenziato) da 490 CV e 550 Nm di coppia. E la M2 Competition sarà ancora più potente.

Rispetto alla Serie 2 standard, la M2 avrà un diverso layout del cruscotto adottando la configurazione dei due schermi affiancati già vista su modelli BMW più grandi. E i scatti qui sopra lo confermano.

Non arriva prima del 2022

Per vederla su strada bisognerà aspettare ancora un po' dato che probabilmente la produzione non inizierà prima della fine dell'anno prossimo, prima di dicembre 2022. L'auto dovrebbe essere presentata qualche mese prima, ma è probabile che le consegne partano dalla prima metà del 2023. Dovrebbe essere prodotta nello stabilimento di Lipsia.