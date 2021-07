Negli ultimi tempi, ogni volta che si avvicina il momento del debutto di una nuova BMW, i fan si preoccupano perché non sanno che aspettarsi dato che gli ultimi design non sono stati particolarmente ben accolti.

Per la Serie 3 restyling, però, il discorso sembra diverso: in rete infatti sono sfuggite delle foto che ritraggono il frontale dell'auto senza alcun camuffamento e si vede subito come lo stile non segua quello tracciato dall'ultima generazione di M3.

Quanto sarà grande la griglia

La griglia non c'è ma, dall'alloggiamento, si intuisce subito che il doppio rene non sarà XXL come quello di M3 e M3 Touring. Quella che si vede nella foto pubblicata su Instagram da wilcoblock potrebbe essere una M340i o una versione meno potente ma comunque in allestimento M Sport (o con pezzi M Performance) a giudicare dagli specchietti laterali in fibra di carbonio, dalle grafiche laterali e dallo spoiler posteriore, sempre in carbonio.

Fuori e dentro: cosa cambierà

Il design del paraurti anteriore sembra familiare? Avete ragione, dato che già la Serie 5 LCI e i SUV X3 e X4 restyling nelle versioni M Sport hanno un frontale simile. Anche i fari hanno un design diverso e adottano la tecnologia Life Cycle Impulse, introdotta sempre dalla Serie 5.

Non ci sono foto degli interni, ma le foto spia scattate qualche mese fa hanno sorpreso un prototipo completamente camuffato anche dentro. Potrebbe essere un indizio che BMW stia aggiornando l'infotainment con il display curvo che abbiamo già visto su i4 e iX, il che rappresenterebbe un bel cambiamento.

Sarà anche elettrica

La BMW Serie 3 restyling avrà, in gamma, anche la sua versione completamente elettrica, basata probabilmente sulla piattaforma commercializzata in Cina, con un passo leggermente più lungo in grado di ospitare una batteria più grande a vantaggio dell'autonomia. Ancora non è chiaro se sarà un modello globale così come la Serie 3 endotermica, ma sicuramente verrà venduta in molti paesi del mondo. La Serie 3 restyling dovrebbe arrivare sul mercato europeo nel corso del prossimo anno.