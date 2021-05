Giusto ieri abbiamo parlato della nuova Mercedes C63 AMG, pizzicata al Nurburgring durante alcuni test, citando come futura avversaria anche l'inedita BMW M3 Touring, l'inedita versione station wagon della potente media bavarese.

Proprio uno dei muletti della super station è stato fotografato su strada nei pressi di Monaco di Baviera, ancora vestito con le classiche camuffature, inutili però a celare alcuni dei punti salienti della carrozzeria, a partire dal doppio rene formato maxi e altri elementi che fanno capire come quella nelle foto non sia una Serie 3 Touring normale.

Cambia davanti

Se il grosso doppio rene rimane al suo posto, con buona pace di chi proprio non lo può digerire, la BMW M3 Touring ha però degli elementi differenti rispetto alla berlina. Le prese d'aria anteriori ad esempio sembrano essere leggermente più piccole, ma non è detto che non possano cambiare una volta che l'auto entrerà in produzione. Dietro invece, al di là dello stile da station, tutto sembra al suo posto, dall'estrattore alla doppia coppia di scarichi.

Ciò che conta però è che sotto al cofano rimarrà il 6 cilindri in linea delle nuove BMW M3 ed M4, non è ancora chiaro però se disponibile sia in versione da 480 CV e 550 Nm di coppia sia con badge "Competition" e 510 CV (con 650 Nm) a disposizione.

Se così fosse la prima dovrebbe proporre la sola trazione posteriore e il cambio manuale, mentre la seconda sarà disponibile con l'integrale intelligente, a passare potenza e coppia all'asse anteriore solo in determinate situazioni, e il cambio automatico a 8 rapporti.

Potrebbe poi arrivare anche una ancor più cattiva versione CS, sulla scia della berlina, con ancora più cavalli e un centinaio di chili in meno.

Si fa desiderare

Annunciata a sorpresa la scorsa estate la BMW M3 Touring rappresenta una prima volta per la media dell'Elica, mai proposta in versione "M" con carrozzeria wagon, e per vederla in versione definitiva bisognerà attendere ancora qualche mese. Il debutto infatti è previsto non prima del 2022, con commercializzazione che potrebbe iniziare verso la metà del prossimo anno.