Torna a farsi vedere la nuova misteriosa versione estrema della BMW M4. Nelle scorse settimane la Casa bavarese ha mostrato la M4 Competition (anche nella carrozzeria Cabriolet), ma sembra che le declinazioni della sportiva tedesca non siano finite.

Dopo alcune recenti foto spia, ecco altri scatti di una nuova variante dell’M4 che potrebbe debuttare nel 2022 col nome di M4 CS o M4 CSL.

Pronta per la pista

Le foto mostrano una Serie 4 con abito maggiorato. Rispetto alla variante M che stiamo imparando a conoscere, questo prototipo appare ancora più aggressivo con una mascherina più larga e uno splitter aerodinamico più grande. Anche le minigonne e lo spoiler sembrano ingranditi, mentre nel posteriore troviamo il diffusore ampiamente camuffato con la doppia coppia di terminali di scarico.

Il nome dell’M4 delle foto è ancora sconosciuto. Conoscendo la nomenclatura delle versioni M, saremmo portati a pensare che si tratti di una CS. Tuttavia, sono ancora forti i rumors che indicano un ritorno della sigla CSL vista l’ultima volta sulla M3 generazione E46.

Più leggera e più potente

Queste modifiche ci fanno pensare che sotto al cofano ci sia una versione evoluta del 3.0 a sei cilindri in linea. Il motore eroga 480 CV nella M4 “base” e 510 CV nella Competition, ma è probabile che il valore sia ancora più alto in questa BMW.

In ogni caso, sempre seguendo la tradizione della Casa negli ultimi anni, l’eventuale CS (o CSL) dovrebbe puntare più sul risparmio di peso che sull’aumento di potenza. Come la M4 CS precedente, infatti, anche il nuovo modello dovrebbe far affidamento su un largo impiego di fibra di carbonio per i pannelli della carrozzeria e i rivestimenti interni.

Alcune voci non ufficiali parlano di una produzione pronta a partire per luglio 2022. Gli stessi rumors indicano che si tratterà di una serie limitata di 1.000 esemplari. Ne scopriremo di più nei prossimi mesi.