Nell’attesa della Porsche 911 “Safari” con assetto rialzato, Marc Philipp Gemballa ha presentato la Marsien. La supercar in edizione limitata è un omaggio alla leggenda della Porsche 959 ed è pronta a superare le dune del deserto ad altissima velocità.

Cambia “carattere” a seconda del terreno

Marc Philipp Gemballa (l’azienda fondata dall’omonimo figlio di Uwe, storico preparatore di Porsche) ha preso una 911 Turbo S generazione 992 e l’ha trasformata in una belva da fuoristrada. Oltre al design chiaramente ispirato alla 959 da rally, ciò che stupisce è l’altezza da terra. La Marsien può contare su una luce da terra di 250 mm in modalità off-road e di 120 mm quando si guida sull’asfalto.

L’assetto è regolabile in 20 millisecondi grazie alle sospensioni personalizzate e realizzate in collaborazione con KW Automotive. L’intera carrozzeria, invece, è fatta in fibra di carbonio ed è stata disegnata da Alan Deroisier.

Senza limiti (anche nel prezzo)

La Marsien è alimentata da un motore a sei cilindri biturbo di origine Ruf (un tuner tedesco specializzato in Porsche) con potenza variabile da 751 CV a 829 CV a seconda della configurazione scelta. A prescindere dalla cavalleria, la coppia rimane sempre di 930 Nm, mentre l’impianto di scarico è firmato Akrapovic.

Due i treni di ruote disponibili, uno per l’asfalto con dimensione da 20” a 21” e uno per il fuoristrada con battistrada tassellato e diametro di 19” e 20”. Il primo set consente prestazioni esaltanti con uno scatto 0-100 km/h di 2,6 secondi e una velocità massima di 330 km/h. Nell’off-road, invece, è limitata a 210 km/h.

Di queste Porsche 911 speciali ne verranno realizzate solo 40. Più di metà degli esemplari è andata già a ruba al prezzo di circa 495 mila euro. Ma attenzione: per ottenere la Marsien occorre prima “donare” la propria 911 Turbo S da più di 220 mila euro per la conversione.