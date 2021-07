Singer si è fatta un nome mettendo a punto numerose Porsche 911 con motore raffreddato ad aria ed elaborate in chiave moderna. In questi giorni le sue creazioni sono tra le protagoniste del Goodwood Festival of Speed, per la precisione ci sono due 911 generazione 964.

Due esemplari unici

Una 911, denominata “Oxford”, presenta la tinta Oak Green metallizzata con accenti Champagne interni rivestiti in pelle bianca e sedili con seduta e schienale in tessuto Tartan a quadrettoni.

L’altro esemplare si chiama “Unico”, ha la verniciatura Absinthe Green e dettagli color nichel e arancione che si ritrovano anche nell’abitacolo. A differenza della 964 originale, quella di Singer ha anche l’aria condizionata e un sistema di sollevamento per la parte anteriore per evitare “grattate” sui dossi o in uscita dalle rampe dei garage.

Entrambe le auto sono equipaggiate con cerchi in lega di magnesio e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2. Inoltre, non mancano sistemi di sicurezza moderni come il controllo di stabilità e di tradizione. Ci sono addirittura diverse modalità di guida per adattare la 911 a varie situazioni di viaggio.

Personalizzata e per pochissimi

Le due 911 sono i primi frutti del progetto di Singer chiamato Dynamics and Lightweighting Study (DLS). Come suggerisce il nome, l’obiettivo è quello di realizzare delle 911 più leggere e più veloci e, almeno a giudicare dai dati tecnici, l’azienda sembra esserci riuscita.

I due esemplari di Porsche si affidano ad un 4.0 a sei cilindri in grado di erogare 507 CV a 9.000 giri al minuto. Insieme alla potenza pura, le 911 possono contare su una serie di elementi in fibra di carbonio che hanno ridotto il peso e migliorato l’aerodinamica.

Singer realizzerà 75 911 DLS, ognuna delle quali personalizzata per i gusti del cliente che l’ha ordinata. In questo modo, nessun esemplare sarà identico all’altro.