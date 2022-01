Svolta nello sviluppo della De Tomaso P72. L’esclusiva supercar presentata per la prima volta al Goodwood Festival of Speed 2019 verrà costruita in un nuovo impianto realizzato in Germania alle porte del Nurburgring. Il nuovo quartier generale della De Tomaso aprirà i battenti in estate come frutto dell’accordo con l’azienda Capricorn Group.

Più spaziosa e più resistente

Finora, il parto della P72 è stato particolarmente travagliato. La supercar avrebbe dovuto essere costruita negli Stati Uniti, ma secondo De Tomaso, una serie di complicanze burocratiche dovute alla pandemia, avrebbero indotto il brand a cambiare i piani.

Così, ad occuparsi dell’ingegnerizzazione del modello ci penserà la tedesca Capricorn. I lavori sulla supercar stanno procedendo a ritmo spedito, tanto che il progetto è stato già rivisto in parte rispetto al prototipo mostrato nel 2019.

La monoscocca in fibra di carbonio, infatti, è stata rivista per offrire 100 mm in più di spazio per le gambe e 50 mm in più per la testa, senza, però, cambiare le proporzioni e il design della carrozzeria. In più, l’intera struttura dell’auto punterà sulla sicurezza. Per dare l’idea, il brand sottolinea che il telaio rispetta i rigidi standard omologativi della FIA senza aver bisogno di un roll bar.

V8 e cambio manuale per pochissimi

La versione finale della P72 sarà spinta da un V8 sovralimentato di origine Ford da oltre 700 CV accoppiato ad un cambio manuale. Come lascia intuire il nome, la De Tomaso verrà costruita in 72 esemplari, tutti minuziosamente personalizzabili a livello estetico e di rivestimenti.

Il prezzo di listino dovrebbe partire da una cifra vicina ai 900 mila euro per poi salire a seconda delle richieste effettuate dai clienti, i quali dovranno aspettare ancora un po’ prima di mettere le mani sul loro nuovo gioiello.

Anche se l’auto è entrata nelle fasi conclusive della progettazione, De Tomaso prevede di consegnare i primi esemplari solo nella prima metà del 2023.