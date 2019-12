Il ritorno di un celebre marchio è sempre affascinante per chi assiste all’operazione dall’esterno, ma il dietro le quinte può mandare in crisi anche le realtà più affermate.

E’ per questo motivo che De Tomaso, storica casa modenese rilanciata dalla cinese Ideal Team Venture, ha deciso di affidarsi ad uno specialista per la vendita, la manutenzione e l’assistenza della P72, supercar con motore V8 da oltre 700 CV le cui prime consegne sono in programma da fine 2020 (il prezzo è 750.000 euro più tasse).

Per le urgenze ecco i tecnici a "domicilio"

De Tomaso, ancora priva di una rete di concessionari affiliati, in questa prima fase dopo il ritorno ha voluto farsi assistere dall’olandese Louwman Exclusive, azienda basata ad Utrecht che vende anche automobili di marchi "esotici" e poco diffusi, come Automobili Pininfarina, Morgan e TVR.

Louwman Exclusive è già pronta a raccogliere i primi ordini nel suo punto vendita a Utrecht e da fine 2020, non appena verranno consegnate le prime auto, offrirà i servizi di manutenzione e assistenza per la De Tomaso P72, che in caso di problemi gravi verrà presa in cura da tecnici formati direttamente dalla De Tomaso: saranno loro a raggiungere l’auto del cliente.

Linee vintage, tecnica moderna

Basata sul telaio in fibra di carbonio della Apollo Intensa Emozione, marchio sotto il controllo della Ideal Team Venture, la De Tomaso P72 è una supercar dalle forme affusolate con linee ispirate alle sportive degli anni ’60, alle quali si ispira per la carrozzeria senza grossi spoiler e con i passaruota ben torniti.

A livello tecnico c’è da “leccarsi i baffi”, perché la P72 ha il cambio manuale a 6 marce e un motore V8 messo a punto dalla statunitense Rush, preparatore coinvolto da Ford nello sviluppo dei V8 e V6 delle Ford GT del 2005 e 2017.