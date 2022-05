Torna il Concorso d'Eleganza di Villa d'Este. Dal 20 al 22 maggio 50 tra le automobili più belle e veloci delle loro rispettive epoche, suddivise in sette classi, sfileranno nei giardini della storica dimora rinascimentale e della vicina Villa Erba per vincere numerosi premi, assegnati da una giuria specializzata.

Tra gli organizzatori dell'evento, si conferma ancora una volta il Gruppo BMW, che quest'anno oltre a portare l'intero BMW Classic celebrerà i 50 anni della divisione M con tante auto, tra cui l'anteprima mondiale della sportivissima M4 CSL.

Villa d'Este 2022: come partecipare

La partecipazione agli eventi del Concorso d'Eleganza più famoso del mondo è riservata strettamente, come di consueto, ai facoltosi invitati e alle proprie auto.

A differenza però dell'edizione speciale del 2021 che vi abbiamo mostrato in diretta sulla nostra pagina Instagram e che a causa della pandemia all'epoca ancora in atto si era tenuta a inizio ottobre in via del tutto eccezionale, torna per questa prima edizione fuori dallo stato d'emergenza nazionale la parte aperta al pubblico nella vicina Villa Erba.

In questa sede per domenica 22 maggio il Gruppo BMW ha organizzato l'evento "Wheels & Weisswürscht Lake Como", al quale parteciperanno numerosi club ufficiali europei dell'Elica e nel quale sfileranno tante tra le auto presenti al concorso e non solo.

Quello di Villa Erba è un appuntamento non del tutto nuovo, nelle passate edizioni pre-covid si teneva annualmente per avvicinare il pubblico alle splendide e costosissime vetture in gara e riviverlo quest'anno potrà regalare a tutti gli appassionati una nuova ventata di passione.

In alternativa, per la prima volta in assoluto nella storia del Concorso le auto in gara sfileranno anche a Milano, dal centro storico fino ai giardini della villa in una parata unica dal nome "Prelude Tour". Sarà quindi possibile veder passare le straordinarie auto storiche per le vie della città, in un cordone che probabilmente ai più appassionati ricorderà in parte la sfilata della 1000 Miglia.

Villa d'Este 2022: cosa vedere

Ma quali saranno le auto esposte per le quali varrà davvero la pena recarsi a Villa Erba domenica 22 maggio 2022? Il Gruppo BMW ha annunciato che porterà all'evento i Taxi del Nurburgring, quelle particolari auto dedicate ai giri turistici nell'inferno verde e sul quale ogni anno percorrono diverse migliaia di km.

Oltre a queste, potrà essere ammirata per la prima volta la nuova (e molto discussa) generazione di Serie 7 e i7, con i fari anteriori su due livelli e il grande schermo posteriore in 8K. In anteprima mondiale in assoluto, che però non è ancora chiaro se sarà portata anche a Villa Erba oltre che a Villa d'Este, ci sarà infine anche la prossima M4 CSL in veste definitiva.

Oltre alle BMW, nei giardini si potranno ammirare tantissime tra le auto in concorso e non, veicoli che hanno scritto la storia dell'automobilismo mondiale, come diverse Lamborghini, diverse Bugatti, le tantissime Ferrari presenti per l'evento "The Cavallino at 75: Eight Decades of Ferrari Represented in Eight Icons" e alcuni prototipi, come l'auto a turbina presente nell'edizione 2021.

Queste sono le sette classi in cui sono suddivise le auto in concorso:

Classe A: The golden Age of Elegance: The Art Deco Era of Motor Car Design

Classe B: Kompressor! The Supercharged Mercedes-Benz

Classe C: Celebrating 150 Seasons at Villa d’Este: How grand Entrances were once made

Classe D: The Cavallino at 75: Eight Decades of Ferrari represented in eight Icons

Classe E: Born for the Racetrack: “Win on Sunday, sell on Monday”

Classe F: 50 Years of Mean Machinery: BMW’s M Cars and their Ancestors

Classe G: Breaking the Speed Barrier: Pioneers that chased the magic 300 kph

Villa d'Este 2022: come arrivare

Per arrivare a Villa Erba e partecipare all'evento pubblico BMW di domenica (le cui modalità di registrazione non ancora state rese note), partendo da Milano il percorso consigliato attualmente da Google Maps prevede di usare l'autostrada A8 fino a Lainate e poi virare sulla A9 fino al Lago di Como.

Senza un'auto, provenendo magari in treno da altre città italiane e dopo essere scesi a Milano Centrale da una delle tante linee alta velocità della Penisola, sempre Maps consiglia di prendere il treno regionale 80 per Chiasso, dal quale poi consiglia di scendere alla fermata di Como. Successivamente il suggerimento è quello di prendere l'autobus C20 fino alla fermata Cernobbio-Mazzini.