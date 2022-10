Il 2023 sarà l'anno dell'undicesima edizione della 1000 Miglia, quella da molti definita come "la corsa più bella del mondo". Nata nel 1927 come gara di regolarità attraverso tutto il territorio italiano, vedrà il prossimo anno un nuovo percorso con diversi appuntamenti intermedi inediti.

La manifestazione coglierà anche l'occasione per celebrare Bergamo-Brescia "Capitale Italiana della Cultura 2023", con diversi appuntamenti nelle due città grazie, soprattutto, al nuovo format della corsa, ora in cinque giorni.

Un giorno in più e più km

La 1000 Miglia 2023 vedrà principalmente due importanti novità. La prima sarà sicuramente il giorno in più rispetto agli anni passati, cioè il lunedì prima del tradizionale martedì di avvio gara. In questa nuova giornata, la manifestazione vedrà diverse attività nella città di Brescia già coinvolta dalla domenica.

Il centro della città sarà teatro dell'esposizione delle vetture e della cosiddetta "The Night", cioè la serata inaugurale della manifestazione, che si terrà la notte del sabato precedente.

Da qui la seconda novità dell'edizione 2023, diversi km in più da percorrere. Sì, perché al fianco del tradizionale percorso annuale, il cordone di auto toccherà per la prima volta l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, la Città di San Marino e, dopo il giro in senso orario dell'Italia, anche il Piemonte, con tappe inedite nelle città di Alessandria, Asti, Vercelli e Novara.

Ma non è tutto, successivamente e per la prima volta, la manifestazione percorrerà anche le strade di Milano, con un controllo timbro in Piazza del Duomo, la visita presso lo storico comando dell'Aeronautica Militare di Piazzale Novelli e, infine, la tappa conclusiva nella nuovissima City Life.

Il giorno seguente, la carovana muoverà alla volta della Città Alta di Bergamo, dove avrà luogo una prova speciale in onore della Capitale della Cultura 2023, per poi terminare la manifestazione a Brescia.

Il percorso della 1000 Miglia 2023

In totale le auto percorreranno 2.180 km, molti più degli originali 1.600 km, e abbiamo parlato di Aeronautica Militare perché, proprio nell'anno del suo centenario, la 1000 Miglia ne visiterà diversi luoghi e aeroporti storici.

Durante la conferenza inaugurale dell'unidicesima edizione, la presidente di 1000 Miglia Srl, Beatrice Saottini, ha inoltre colto l'occasione per ricordare che quest'anno sarà anche l'anno della nascita della Fondazione 1000 Miglia.

La nostra 1000 Miglia