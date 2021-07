L’Italia è l’epicentro della passione motoristica mondiale e Alfa Romeo ne è uno dei catalizzatori principali. Pochi brand possono vantare un tale attaccamento, un tale senso di appartenenza, costruito mattone dopo mattone nel corso degli anni - anche alternando alti e bassi - conquistando generazioni e generazioni con capolavori di estetica e tecnica.

E tra questi si inserisce di diritto la Giulia GTAm, versione speciale e in tiratura limitata della Giulia Quadrifoglio che ha accompagnato Francesco e Khalil (collega di Motor1.com Francia) attraverso l'Italia in un suggestivo viaggio da Brescia a Roma al seguito della 1000 Miglia, the best race in the world, che potete rivivere cliccando sul video che trovate qui sopra in copertina.

Sì, è la gara più bella del mondo, non solo per le auto e i panorami mozzafiato ma anche, e sopratutto, per la passione e l'affetto del pubblico accorso in massa.

Alfa Romeo Giulia GTAm: impossibile passare inosservati

Appassionati di ogni genere, tantissime donne e bambini: il pubblico della 1000 Miglia è quanto di più omogeneo ci possa essere, tutti insieme per condividere la stessa bruciante passione. È raro provare sensazioni del genere: siamo stati letteralmente travolti dall'affetto del pubblico e protagonisti sui palchi di ogni singolo piccolo paese o città anche perché, a bordo della GTAm, passare inosservati è praticamente impossibile, a maggior ragione scegliendo la spettacolare colorazione verde Montreal che vedete nelle foto qui sotto.

È intrinsecamente Alfa Romeo e non fa nulla per nasconderlo. Basta guardarla: larga, cattiva e aerodinamicamente estrema, con quel V6 da 540 CV dal sound metallico e gutturale (da pelle d'oca) ad accompagnare ogni progressione.

Per non parlare poi della dinamica di guida, di cui però abbiamo già parlato a lungo in altri due video: per le sensazioni a caldo potete cliccare qui per andare direttamente alla prova di Giuliano in pista (dove l'ha anche messa di traverso) o cliccare qui per il test su strada della più "sobria" GTA.