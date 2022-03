Si è concluso il processo di selezione delle auto partecipanti alla 1000 Miglia 2022, una delle gare automobilistiche più iconiche e storiche del mondo automobilistico. Tra le oltre 600 domande di partecipazione giunte da 31 Paesi oltre l’Italia, la Commissione Selezionatrice ha ammesso un totale di 415 vetture alla 40esima edizione della 1000 Miglia che si terrà dal 15 al 18 giugno 2022.

Oltre alle vetture selezionate, tra le quali spiccano 11 modelli appartenenti alla categoria Militare, la Commissione ha determinato anche una lista d’attesa composta da alcune decine di veicoli che potranno subentrare nel caso in cui qualcuno dovesse dare forfait all’ultimo minuto. La lista delle vetture selezionate è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione a questo link.

Percorso confermato

Una delle principali novità rispetto all’edizione precedente della 1000 Miglia riguarda il percorso che si terrà nuovamente in senso orario con partenza da Brescia, arrivo a Roma e viceversa.

Ecco le date e il percorso della 1000 Miglia 2022:

15 giugno : partenza da Brescia in direzione Cervia - Milano Marittima

: partenza da Brescia in direzione Cervia - Milano Marittima 16 giugno : da Cervia si arriva a Roma passando per San Marino, Urbino, Norcia e Terni

: da Cervia si arriva a Roma passando per San Marino, Urbino, Norcia e Terni 17 giugno : Si risale verso nord alla volta di Parma affrontando il Passo della Cisa

: Si risale verso nord alla volta di Parma affrontando il Passo della Cisa 18 giugno: Rientro a Brescia con tappa all’Autodromo Nazionale di Monza

Un 2022 ricco di manifestazioni

Alla manifestazione tradizionale in cui parteciperanno le vetture appartenenti al Registro 1000 Miglia che ne certifica il valore di esclusività, si affiancherà anche la 1000 Miglia Green, composta da vetture alimentate a powertrain elettrificati. Non solo.

A queste si aggiungeranno le supercar del Supercar Owners Circle che parteciperanno alla 1000 Miglia Experience Italia 2022 e le vetture costruite dopo il 1957 del Ferrari Tribute che precederanno il convoglio di auto storiche.

Il programma della 1000 Miglia 2022 non si ferma solamente alla riproduzione della gara tradizionale da Brescia a Roma con andata e ritorno. Dal 7 al 10 aprile, infatti, andranno in scena la Roads by 1000 Miglia (nel Golfo di Sorrento) e la prima edizione del Warm up Svizzera, un evento esclusivo per alcuni fortunati sulle sponde del Lago di Lugano.

Successivamente il brand 1000 Miglia si sposterà all'estero. Prima gli Stati Uniti, più precisamente Washington, poi il Giappone e gli Emirati Arabi Uniti a inizio dicembre, dove gli equipaggi potranno partecipare a giornate di training e competizioni dedicate.