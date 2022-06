La quarantesima edizione della 1000 Miglia si corre in questi giorni e termina il 18 giugno. Come ogni anno equipaggi da tutto il mondo prendono parte a quella che spesso viene definita "la corsa più bella del mondo". E quest'anno ci sono in lista ben tre Alfa Romeo e di cui una guidata da due ospiti d'eccezione. Si tratta di una 1900 Super Sprint con a bordo due dipendenti degli stabilimenti di Pomigliano e Cassino.

Cambio marcia

Un vero e proprio cambio di approccio rispetto al solito. E' infatti luogo comune pensare che alla guida di queste splendide auto, intente ad attraversare la penisola, trovino solitamente posto influencer, personaggi famosi o, perché no, anche giornalisti accreditati (noi l'anno scorso abbiamo partecipato a bordo di una Giulia GTAm).

Quest'anno Alfa Romeo ha invitato due dei suoi migliori dipendenti e gli ha affidato una speciale coupé 1900 Super Sprint rossa del 1956.

Realizzata in collaborazione con la carrozzeria Touring come versione "gran turismo" della normale 1900, è basata sul telaio in versione corta della 1900 berlina ed equipaggiata con un 2.0 litri quattro cilindri a doppio albero a camme in grado di erogare 115 CV a 5500 giri/min. Una vera sportiva negli anni '50 prodotta in appena 300 esemplari, di cui oggi ne restano pochi.

Le altre

Come dicevamo questa particolare 1900 Super Sprint non è l'unica Alfa Romeo a partecipare alla 1000 Miglia 2022. Al suo fianco trovano posto anche una 1900 Sport Spider, con a bordo Alessandro Alunni Bravi, Managing Director di Sauber Motorsport, e la pilota e commentatrice sportiva Vicki Piria, e una 6C 1500 Super Sport, con a bordo l’esperto e plurititolato Giovanni Moceri e Valeria Dicembre.

Seguono nel convoglio diverse Alfa Romeo Tonale ibride, impegnate nel loro primo evento pubblico dinamico ufficiale dalla presentazione.