Quasi 130.000 visualizzazioni in 3 giorni: i numeri del Perché Comprarla dell'Alfa Romeo Tonale sono l'ennesima dimostrazione di quanto il SUV compatto del Biscione interessi e faccia discutere gli appassionati. Non solo quelli del marchio. Piaccia o non piaccia, è di sicuro una delle novità - o La novità - più chiacchierata del 2022.

Come se non bastasse, a sottolineare ulteriormente quanto la prima Alfa elettrificata della storia sia un costante trending topic ci ha pensato la grande affluenza al primo porte aperte a lei dedicato: 11.000 presenze, con ben 3.500 test drive effettuati. Non solo: i contratti firmati sono già 2.500.

Controtendenza

In un periodo storico come questo, dominato da crisi e incertezze, con immatricolazioni ai minimi e concessionarie sempre più vuote, l'Alfa Romeo Tonale sembra quindi aver cominciato il proprio viaggio controcorrente, con la capacità di riportare il pubblico (e l'entusiasmo) negli autosaloni. Ora la aspetta il più duro degli esami, quello delle vendite, ma se il buongiorno si vede dal mattino, i presupposti ci sono tutti.

I meriti sono condivisi da numerosi aspetti, dallo stile - fedele alla tradizione ma estremamente personale - alle motorizzazioni, con la prima applicazione di powertrain elettrificati sotto il cofano di un'Alfa Romeo. Un'elettrificazione diversa, che abbiamo ribattezzato "middle hybrid", perché alla leggerezza e compattezza di un mild hybrid abbina la capacità di viaggiare in modalità puramente elettrica di un full hybrid. Potendo scegliere tra 2 differenti potenze: 130 e 160 CV, quest'ultima riservata esclusivamente alla Tonale. In futuro arriverà poi la versione plug-in da 275 CV, la più potente della gamma.

Per combattere ad armi pari la concorrenza tedesca (come la nuova BMW X1) c'è però bisogno anche di altro, così l'Alfa Romeo Tonale mette sul piatto una tecnologia matura e moderna, con infotainment connesso, strumentazione digitale, luci Matrix LED, guida assistita di Livello 2 e tanto altro ancora.

Vi siete persi il porte aperte e volete sapere come va l'Alfa Romeo Tonale? Nessun problema, ve lo diciamo noi nel nostro Perché Comprarla.