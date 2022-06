Arrivata sul mercato l'Alfa Romeo Tonale è stata fin da subito messa a confronto con le concorrenti, quei SUV compatti appartenenti a brand premium. Tra di loro la BMW X1 è quella che si appena rinnovata con la nuova generazione, presentata giusto qualche manciata di mesi dopo l'italiana.

Viene quindi naturale prenderle da parte e metterle a confronto, a ruote ferme, analizzandole con i freddi numeri come misure e motorizzazioni, così da evidenziare punti di contatto e principali differenze tra i due SUV premium.

Al centro del segmento

A livello di dimensioni Alfa Romeo Tonale e BMW X1 sono pressoché sovrapponibili e si posizionano al centro del segmento dei SUV compatti, con l'italiana che supera la tedesca di appena 3 cm: 4,53 metri contro 4,5. Esattamente identica invece la larghezza (1,84 metri) mentre a livello di altezza questa volta è la X1 davanti, con 4 cm in più (1,64 contro 1,6). Ben più importante invece il valore del passo (la distanza tra centro ruota anteriore e posteriore), con la Tonale a 2,63 e la X1 a 2,69.

Misure molto simili "spalmate" su carrozzerie ben differenti. L'Alfa Romeo Tonale infatti è più sinuosa e di fatto inaugura un nuovo stile per il Biscione, al quale si ispireranno i modelli del futuro. La BMW X1 2022 invece si rifà in pieno al family feeling bavarese, col doppio rene a dominare il frontale e linee più spigolose.

Entrambi i SUV rinunciano all'aspetto da coupé, anche se la Tonale ha il tetto che scende in maniera più dolce verso la coda rispetto alla rivale tedesca.

Alfa Romeo Tonale vs BMW X1, le dimensioni

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Alfa Romeo Tonale 4,53 1,84 1,6 2,63 BMW X1 4,5 1,84 1,64 2,69

Gli interni

Differenze e similitudini all'esterno, stesso discorso in abitacolo. Entrambi i SUV puntano sulla digitalizzazione con 2 monitor sistemati sulla plancia: quello per la strumentazione digitale e quello per l'infotainment. A differire sono gli approcci. La Tonale separa i monitor con quello per la strumentazione incastonato sotto le classiche palpebre, mentre quello centrale è in posizione leggermente ribassata al centro della plancia. La BMW X1 invece si rifà alle sorelle maggiori col doppio monitor a formare un'unica superfice.

A livello di tecnologie i SUV sono molto simili, con connettività a 360°, Android Auto e Apple CarPlay, ricarica wireless per lo smartphone e varie prese USB.

Per quanto riguarda lo spazio la X1 con 6 cm di passo in più dovrebbe offrire ancora maggior agio a chi siede dietro e spazio di carico ancora più ampio, con 540 litri contro i 500 della Tonale.

Modello Strumentazione digitale Infotainment Capacità bagagliaio Alfa Romeo Tonale 12,3" 10,25" 500/n.d. BMW X1 10,25" 10,7! 540/1.600 litri

I motori

A livello di motorizzazioni sia Tonale sia X1 non rinunciano naturalmente a un'elettrificazione sempre più presente in gamma, con la tedesca proposta anche in versione 100% elettrica chiamata iX1 e basata sullo stesso pianale della versione classica.

A differire è l'approccio per le "entry level": BMW infatti adotta un classico schema mild hybrid (sia benzina sia diesel) mentre Alfa Romeo compie un passo evolutivo con motorizzazioni che abbiamo chiamato "middle hybrid", solo a benzina.

Al top ci sono le versioni plug-in con 326 CV (disponibile anche in versione da 245 CV) per la tedesca - delle quali però non ci sono ancora specifiche approfondite e che saranno disponibili in un secondo momento - e 275 per l'italiana. Le autonomie in modalità 100% elettrica dicono fino a 89 km per la X1 e fino a 80 per la Tonale. Il tutto in attesa dell'arrivo delle versioni sportive marchiate rispettivamente "M" e "Quadrifoglio".