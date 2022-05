L'attuale generazione di BMW X5 è in giro dal 2018 e il 2022 sarà l'anno del suo restyling, più volte fotografato e oggi protagonista di un video spia pubblicato sul canale Youtube di CarSptMedia, dove il protagonista è un muletto ripreso durante alcuni giri al Nurburgring. Tappa fissa per BMW non solo per i suoi modelli più sportivi. E no, quella del video non è la BMW X5 M - la top di gamma del SUV tedesco - ma una versione più classica.

A dircelo sono gli scarichi, una doppia coppia con terminali squadrati che fuoriescono dall'estrattore, mentre solitamente la X5 firmata "M" monta scarichi tondi dal diametro ben generoso.

Fedele a sé stessa

Veniamo però all'estetica, ben camuffata là dove cambiera maggiormente - ovvero all'anteriore e al posteriore - con i proiettori che appiano più sottili e con un nuovo disegno, senza però riprendere lo stile visto sulla sorella maggiore XM. Il doppio rene sembra mantenere le stesse dimensioni della versione attuale, mentre a cambiare dovrebbe essere il paraurti, con stile rinnovato. Stesso discorso per il posteriore, dove ci aspettiamo luci e paraurti ridisegnati.

Gli aggiornamenti più sostanziosi dovrebbero essere all'interno della BMW X5, col nuovo sistema di infotainment iDrive 8 visualizzato sul doppio monitor curvo già visto su iX, i4 e in arrivo anche sul restyling della BMW Serie 3.

Più potenza, meno consumi

Per quanto riguarda i propulsori non ci dovrebbero essere cambiamenti radicali, con giusto qualche affinamento per quanto riguarda le cavallerie. La BMW X5 2022 dovrebbe infatti montare ancora unità benzina, diesel e ibride plug-in, quest'ultime con batterie più potenti per una maggior autonomia in modalità elettrica.

Non mancherà naturalmente la BMW X5 M col suo V8 di 4,4 litri, per il quale da più parti si parla di un'iniezione di potenza rispetto all'attuale e la possibilità della presenza di un modulo mild hybrid. Il debutto del rinnovato SUV bavarese è previsto entro la fine del 2022.