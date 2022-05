Sono passati quasi 2 mesi dal primo teaser della BMW iX1 e da allora di anticipazioni ufficiali nemmeno l'ombra, almeno fino a oggi, con le prime foto ufficiali che ritraggono il SUV compatto elettrico tedesco. Immagini non particolarmente ricche di dettagli, con la carrozzeria ancora ricoperta dalla classica pellicola di camuffamento, ma segno di come si sia ormai molto vicini al debutto ufficiale.

Debutto che sarà doppio: al fianco della iX1 infatti debutterà anche la nuova generazione di BMW X1, che con la propria variante elettrica condividerà stile e piattaforma, seguendo la filosofia "Power of choice" della Casa bavarese, che mira a offrire lo stesso modello con differenti tipologie di motorizzazioni, anche emissioni zero.

Test del freddo

Con la pubblicazione delle foto BMW ha annunciato la fine dei test al freddo della iX1, dove la quinta generazione del sistema eDrive è stato messo a dura prova per verificare la sua capacità di resistere alle bassissime temperature, assieme al nuovo sistema di riscaldamento del pacco batterie.

Batterie ad alimentare 2 motori elettrici, ed è questa la grande notizia. La BMW iX1 sarà infatti disponibile anche a trazione integrale, ma potrebbero esserci anche versioni a 2 ruote motrici, resta da capire se saranno quelle anteriori (come sulla X1) o quelle posteriori, in ossequio alla tradizione BMW.

Arriva subito

Nel comunicato stampa non si fa accenno a una data di debutto per la BMW iX1, ma sappiamo che arriverà assieme alla X1 2022 - che abbiamo anticipato con un nostro render esclusivo - e il lancio commerciale avverrà in contemporanea. Oltre alla versione puramente elettrica e alle classiche termiche, il SUV compatto bavarese avrà anche almeno una versione ibrida plug-in, della quale non esistono ancora informazioni ufficiali.