La BMW M2 2022 fa discutere e non poco. Non tanto per le doti meccaniche da prima della classe, quanto per lo stile e un peso che per una sportiva inizia a essere ben importante. Ma in questo caso sono numeri e sensazioni di guida i giudici supremi. In attesa quindi di provarla (speriamo molto presto) prendiamo i freddi dati per mettere la coupé di BMW a confronto con le rivali di sempre.

I nomi li conoscete: Audi RS 3 da una parte e Mercedes A 45 AMG dall'altra. Modelli simili per certi versi - rappresentano il non plus ultra per le compatte dei rispettivi brand - e molto diversi sotto altri punti di vista. Con un obiettivo comune: il divertimento.

Gli esterni

La prima evidente differenza tra BMW M2 e le avversarie è nello stile della carrozzeria: la bavarese infatti mantiene l'impostazione da coupé rinunciando alle porte posteriori. Meno praticità ma un appeal decisamente sportivo. Audi RS 3 e Mercedes A 45 AMG invece sono disponibili in 2 versioni: classica compatta 5 porte o berlina 4 porte. Quasi a voler invitare anche le famiglie a farsi un giro. Molto veloce. Ma in questo confronto a ruote ferme prenderemo in considerazione le carrozzerie 2 volumi, quelle preferite dagli automobilisti italiani.

Per quanto riguarda le caratterizzazioni estetiche la sportiva della Stella è quella che osa di più, con un vistoso alettone appollaiato sulla parte posteriore del tetto. Certo, non che le avversarie facciano di tutto per passare inosservate, tra prese d'aria allargate, assetti ribassati, scarichi (veri) bene in vista e altri particolari dedicati.

Ma se RS 3 e A 45 AMG sono di fatto A3 e Classe A con abiti più sportivi, la BMW M2 si differenzia dalla Serie 2 Coupé (scatenando critiche a destra e a manca) non solo per l'aggiunta di appendici aerodinamiche ma per - ad esempio - il doppio rene completamente ridisegnato e lo stile ben più squadrato. Certo, anche le avversarie hanno musi differenti, ma la bavarese è quella che cambia più di tutte.

C'è poi il discorso dimensioni: la BMW M2 è la più lunga del terzetto con 4,58 metri e anche la più pesante: 1.725 kg.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Peso Audi RS 3 4,39 1,85 1,44 2,63 1.650 BMW M2 4,58 1,89 1,4 2,74 1.725 Mercedes A 45 AMG 4,45 1,85 1,41 2,73 1.545

Gli interni

Gli arredamenti delle tre sportive sono in linea con quelli dei brand e la nuova BMW M2 aggiunge quel qualcosa che gli amanti della guida "old school" apprezzeranno di sicuro: la leva del cambio manuale, assente invece su Audi RS 3 e Mercedes A 45 AMG.

Naturalmente nessuna si fa mancare le classiche caratterizzazioni sportive fatte di sedili avvolgenti, grafiche dedicate per la strumentazione digitale e altri dettagli che le differenziano - e di molto - dalle controparti più tranquille.

Come detto la coupé bavarese per via della mancanza delle portiere posteriori offre un'accesso meno comodo rispetto alle rivali mentre per quanto riguarda il valore del bagagliaio - anche se non comunicato ufficialmente - dovrebbe porsi al vertice con 390 litri, lo stesso della Serie 2 Coupé. L'Audi RS 3 invece deve accontentarsi di 282 litri (321 per la berlina) per via della presenza della trazione integrale mentre la A 45 AMG fa segnare 370 litri.

Motore e trazione

Anche in questo caso la BMW M2 si differenzia in maniera importante: la trazione infatti è (almeno per ora) solo ed esclusivamente posteriore, così da rimanere fedele al DNA della Casa. RS 3 e A 45 AMG invece ricorrono a uno schema a 4 ruote motrici ma con distribuzione della coppia in grado di toccare il 90% al posteriore (con modalità drift) per la sportiva dei 4 Anelli e il 100% su quella della Stella.

Parlando di motore invece le 3 sfidanti adottano soluzioni differenti l'una dall'altra. Partiamo dal più piccolo, ovvero il 2.0 4 cilindri della A 45 AMG, capace di buttare a terra 421 CV e 500 Nm di coppia. Si passa poi al glorioso 5 cilindri di 2,5 litri della RS 3 con 400 CV e 500 Nm di coppia per arrivare al classico 6 cilindri in linea della M2, il più potente del lotto: 460 CV e 550 Nm di coppia. Nessuna traccia di elettrificazione dunque, che potrebbe fare capolino a partire dalle prossime generazioni.

A nessuna mancano naturalmente varie modalità di guida per quando si viaggia su strada o per quando ci si avventura tra i cordoli della pista, con la possibilità di staccare i vari controlli elettronici ritrovandosi così a tu per tu con tutto quel ben di dio di potenza.

Come già detto la M2 è l'unica a offrire il cambio manuale a 6 marce mentre le avversarie si affidano a trasmissioni automatiche con 7 rapporti per la RS 3 e 8 per la A 45 AMG.

Modello Motore Potenza Coppia Velocità massima 0-100 km/h Audi RS 3 2.5 5 cilindri 400 CV 500 Nm 250 km/h 3,8" BMW M2 3.0 6 cilindri 460 CV 550 Nm 250 km/h 4,1" Mercedes A 45 AMG 2.0 4 cilindri 421 CV 500 Nm 270 km/h 3,9"

Prezzi

I prezzi della BMW M2 2022 non sono ancora stati comunicati, sappiamo solo che arriverà sul mercato ad aprile 2023. Da qualche parte però si parla di un listino a partire da circa 73.000 euro. Se così fosse la coupé BMW sarà la più cara del terzetto, superando i 62.550 dell'Audi RS 3 Sportback e i 64.020 della Mercedes A 45 AMG.