Non è ancora arrivata in Italia, ma in tanti Paesi europei Genesis ha lanciato la sfida ai marchi tedeschi. Nel Vecchio Continente, il brand premium di Hyundai è presente principalmente con SUV di lusso come GV70 e GV80, col crossover elettrico GV60 e con la shooting brake (disegnata appositamente per l’Europa) G70.

A questa lista potrebbe aggiungersi presto una versione sportiva della GV80, che ha appena debuttato come concept.

Pronta a diventare di serie

Chiamata Genesis GV80 Coupé, Hyundai la definisce esclusivamente una “dichiarazione d’intenti” per una possibile declinazione ad alte prestazioni del suo SUV più importante. Ma il progetto potrebbe prendere vita molto presto, dato che negli USA sono iniziati da tempo gli avvistamenti di una Genesis con proporzioni molto simili a questo modello.

Genesis GV80 Coupé Concept

In effetti, guardando il concept si capisce che la vettura è potenzialmente pronta per entrare in produzione. La GV80 Coupé conserva gli stilemi tipici delle altre Genesis della gamma, tra cui la calandra pentagonale e i sottili fari a sviluppo orizzontale che si prolungano nella fiancata. Rispetto alla GV80 tradizionale, la differenza più evidente è la linea del tetto più inclinata nel posteriore, oltre ai passaruota ancora più generosi.

Ci sono poi dei nuovi cerchi in lega e due gigantesche barre luminose posteriori: due citazioni all’altro concept Genesis presentato di recente, ossia la X Speedium.

Quattro posti per avventure sportive

È nell’abitacolo che la Genesis stupisce di più. I sedili con intelaiatura in carbonio e poggiatesta integrato e il roll bar posteriore fanno capire che il SUV è seriamente improntato alla sportività. Non manca comunque il lusso e la ricercatezza, con rivestimenti in pelle Nappa e Alcantara, oltre alle cuciture arancioni (Hyundai chiama “Magma” questa particolare colorazione).

Gli interni con quattro posti della Genesis GV80 Coupé Concept

Probabilmente, nell’ipotetica versione di serie della GV80 Coupé verrà eliminato il roll bar per migliorare la praticità e la capacità di carico, ma non è escluso che possa restare disponibile come accessorio per versioni veramente estreme.

Parlando di prestazioni, Genesis non dichiara il motore montato sul concept. Ricordiamo, comunque, che la versione top di gamma della GV80 è alimentata da un 3.5 V6 da 375 CV, il quale potrebbe essere un buon punto di partenza per una declinazione sportiva.