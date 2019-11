Attualmente il brand Genesis in Italia non viene commercializzato e nei mercati dove è presente (ad esempio gli Stati Uniti) in gamma ha solo e unicamente berline: G70, G80 e G90. La storia però si prepara a cambiare con l’arrivo della GV80, SUV di grandi dimensioni che in molti aspettavano al Salone di Los Angeles, ma che invece si farà attendere ancora qualche tempo. Nel frattempo vi mostriamo come dovrebbe essere.

Fotogallery: Genesis GV80 render

4 Foto

All’americana

Se avete presente le recenti Genesis ritroverete nella mascherina della GV80 tanti punti di contatto con le sorelle a 3 volumi, con dimensioni decisamente generose e il logo appollaiato sul cofano. Ai lati i gruppi ottici LED hanno invece un disegno completamente nuovo e sono divisi in 2, a donare al SUV coreano uno sguardo particolare.

Dietro, come vuole ormai la moda del momento, dovrebbe esserci una striscia LED a tutta larghezza a unire i gruppi ottici e, per dare un che di sportività, uno spoiler. Il tutto poggerà su grossi cerchi in lega che potrebbero arrivare a misurare fino a 21”, in linea con le principali avversarie che di nome fanno Audi Q7, BMW X5 e Mercedes GLE. Proprio loro saranno nel mirino della Genesis GV80, la cui lunghezza dovrebbe aggirarsi intorno ai 4,9 metri.

Per ingolosire i clienti il SUV coreano offrirà, come già avviene sulle berline, contenuti di alto livello – come rivestimenti in pelle, assistenti alla guida e via dicendo – già di serie, senza quindi dotarsi di lunghi e complessi listini.

Base comune

Come piattaforma dovrebbe essere utilizzata quella della Genesis G80, la berlina “media” lunga 4,99 metri, con motori benzina 4 cilindri di 2,5 litri da circa 300 CV e il V6 di 3,5 litri da 380 CV. Ci dovrebbe essere spazio anche per un motore diesel, il 3.0 6 cilindri da 280 CV. In abbinamento ci saranno la trazione integrale e il nuovo cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti sviluppato da Hyundai.

L’arrivo della Genesis GV80 dovrebbe avvenire tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 ma, come detto, in Italia non verrà commercializzato in via ufficiale.