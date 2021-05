Per il suo debutto in Europa, Genesis è pronta a fare sul serio. Per avvicinarsi ai gusti della nuova clientela, il marchio premium di Hyundai presenta la G70 Shooting Brake, la versione station wagon sportiva della berlina media G70.

La station wagon entrerà in diretta competizione in un segmento notoriamente difficile per i brand non europei, ovvero quello delle famigliari premium. La G70 se la vedrà con Mercedes Classe C SW, BMW Serie 3 Touring e Audi A4 Avant. Una sfida impegnativa per Genesis, la quale ha, almeno sulla carta, le sue possibilità di giocarsela con le rivali.

Punta su praticità e lusso

La Shooting Brake ha le stesse dimensioni della berlina da cui è derivata, ma ha il 40% di capacità in più nel vano bagagli. L’auto è lunga 4,69 m, larga 1,85 m, alta 1,40 m e ha un passo di 2,84 m. Oltre ad un bagagliaio più capiente, c’è anche la soluzione dei sedili ribaltabili in modalità 40:20:40.

Il look è affilato e sportivo coi caratteristici fari su due livelli che caratterizzano tutti i modelli Genesis. I passaruota sono piuttosto generosi e ospitano ruote da 19” e 20”. La coda è raccolta con uno spoiler sportivo e due terminali di scarico ovali integrati del paraurti.

L’abitacolo è lussuoso con rivestimenti in pelle e dettagli alluminio spazzolato. La strumentazione tecnologica è completa con cruscotto virtuale e grafica configurabile e sistema d’infotainment con schermo touch da 10,25”.

In arrivo altri 6 modelli per l’Europa

Genesis non ha reso noti i prezzi e le motorizzazioni destinate all’Europa. Il modello delle foto è equipaggiato con un 2.0 turbo a benzina da 252 CV e la trazione integrale. Da capire se vedremo dalle nostre parti anche il 3.3 V6 a trazione posteriore e 365 CV e specifiche motorizzazioni a gasolio. Non è escluso che verranno proposti anche dei propulsori mild hybrid in entrambe le alimentazioni.

Genesis debutterà nel corso dell’estate in Germania, Svizzera e Regno Unito e arriverà successivamente negli altri mercati europei. Inizialmente saranno disponibili l’ammiraglia G80 e la SUV GV80, mentre in un secondo momento vedremo le G70 in versioni berlina e station wagon. Entro la fine del 2021 dovremmo vedere anche una G80 elettrica e altri due modelli ad emissioni zero.

I nomi di questi ultimi non sono ancora stati rivelati, ma sappiamo che uno sarà costruito sulla piattaforma E-GMP già utilizzata per Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. L’altro, invece, potrebbe essere una versione elettrica della GV70.