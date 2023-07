Ford sta preparando una sorpresa per il Goodwood Festival of Speed. Il prossimo 14 luglio potremmo vedere una nuova Mustang Mach-E, forse la più potente di sempre.

Annunciato da un breve teaser pubblicato su YouTube Shorts, il nuovo SUV elettrico non ha ancora un nome, ma fa capire che avrà un’attitudine diversa da tutte le altre versioni della gamma.

Una Mustang da rally?

Nel video si vedono tre Mustang Mach-E (di cui una caratterizzata da un wrapping multicolore) che percorrono alcune strade vicino a Goodwood, fino ad arrivare alla mitica collina. Fin qui nulla di particolarmente eccezionale, ma ad un certo punto la Ford camuffata abbandona l’asfalto percorrendo un sentiero nel fuoristrada ad alta velocità.

Ad un primo sguardo, la Mustang Mach-E non sembra avere una carrozzeria radicalmente diversa rispetto alle altre due versioni. Gli unici elementi caratteristici paiono essere un inserto nella calandra e dei cerchi in lega color bronzo.

Foto di Ford Mustang Mach-E GT

Ma è possibile che la Ford in questione abbia anche un assetto dedicato e pensato principalmente per l’off-road, con trazione integrale e sospensioni rialzate. Non sappiamo, però, se la predilezione per il fuoristrada sarà accompagnata sempre dai 487 CV della versione GT (al momento la più potente della gamma) o se la Mustang Mach-E sfonderà il muro dei 500 CV.

Ford Explorer elettrica (2023) Ford Mustang Dark Horse

Insieme alla misteriosa Mustang Mach-E, a Goodwood Ford sarà presente con l’Explorer elettrica, il nuovo SUV a zero emissioni basato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e legato all’ID.4.

Inoltre, è in programma un’esibizione della Mustang GT3 da corsa e della Mustang Dark Horse, la versione più estrema della nuova generazione della Pony Car da 507 CV e 566 Nm.