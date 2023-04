La Hyundai Ioniq 5 N è una delle sportive più attese dell'anno. Se ne parla da diverso tempo e sembra che il suo debutto sia ormai imminente.

In base alle ultime informazioni rilasciate dalla casa, il primo esemplare senza camuffature farà la sua prima apparizione pubblica al Goodwood Festival of Speed, in programma tra il 13 e il 16 luglio 2023.

Le ultime informazioni

Dunque mancano poco meno di tre mesi all'arrivo ufficiale della prima sportiva 100% elettrica della "H" coreana. L'azienda non si è sbilanciata riguardo un possibile l'unveiling online prima dell'evento britannico, ma quel che è certo è che l'attesa è quasi finita.

In una recente intervista rilasciata ad Autocar, Ashley Andrew, amministratore delegato di Hyundai UK, ha descritto la Ioniq 5 N come uno dei "veicoli che differenzierà la casa automobilistica e poterla mostrare per la prima volta a Goodwood sarà incredibilmente speciale".

Ha continuato menzionando che - la prima sportiva a zero emissioni dell'azienda - vanterà quel "tipo di carattere che tutti riconosceremo dalle grandi auto ad alte prestazioni del passato".

Hyundai Ioniq 5 N, le nuove foto spia dell'elettrica da 600 CV

Meccanica condivisa

Il primo modello elettrico della divisione sportiva N di Hyundai sarà dotato di trazione integrale e due motori, in grado di produrre una potenza complessiva vicina ai 600 CV. Secondo alcune indiscrezioni rilasciate negli ultimi mesi ma non confermate dalla casa, la versione definitiva dovrebbe essere più potente della sorella Kia EV6 GT, dotata di un powertain da 585 CV e 740 Nm.

Uno delle particolarità della N dovrebbe essere quella di poter cambiare virtualmente marcia attraverso delle palette al volante. Questa funzione, secondo recenti indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi Virtual Grin Shift (VGN) e dovrebbe imitare l'esperienza di guida di una i30 N con trasmissione a doppia frizione. Insieme dovrebbe essere presente anche l'N Sound Plus, un sistema di altoparlanti per riprodurre un suono in accelerazione.

Hyundai Ioniq 5 N, le nuove foto spia dell'elettrica da 600 CV Kia EV6 GT (2022)

Ulteriori modifiche dovrebbero riguardare l'aggiunta di sospensioni più rigide, nuovi cerchi in lega specifici da 21 pollici, un differenziale a slittamento limitato e-LSD e saldature aggiuntive sul telaio per aumentare la rigidità strutturale. Non resta quindi che attendere qualche settimana per saperne di più.