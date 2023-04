Lunghezza: 4.855 mm

Larghezza: 1.880 mm

Altezza: 1.495 mm

Passo: 2.950 mm

Bagagliaio: min 401 litri + 12/45

La Hyundai Ioniq 6, fresca "World Car of the Year", è strettamente imparentata con la Ioniq 5, eppure non potrebbe essere più diversa: tanto la "5" è pensata come una familiare comoda e spaziosa, abbondante anche nelle misure, tanto la "6" è asciutta e orientata alla massima efficienza energetica.

Questo fa sì che on soltanto forma e design siano molto differenti, originali in entrambi i casi però addirittura un po' stravaganti per la Ioniq 6, ma anche che quest'ultima accetti qualche sacrificio in termini di capienza.

Hyundai Ioniq 6, le dimensioni

La Hyundai Ioniq 6 è in realtà più lunga della sorella di ben 20 cm, per via della coda molto pronunciata e filante che ricorda molto le vetture silhouette protagoniste delle gare di Endurance Anni '70 e '80: tocca i 4,85 metri, per l'esattezza 4.855 mm, ma in tutto il resto è più parsimoniosa.

Hyundai Ioniq 6 Hyundai Ioniq 6 la vista posteriore

Larga 1.880, 10 mm in meno, ha il passo più corto di 50 mm, (2.950 contro 3.000), ed è molto più bassa, neanche 1,5 metri (si ferma a 1,495 mm) contro oltre 1,60.

Hyundai Ioniq 6 il profilo

Hyundai Ioniq 6, abitabilità e bagagliaio

L'assenza di ingombri nel pavimento garantisce agli interni buoni volumi, nonostante altezza ridotta e profilo: lo spazio posteriore per la testa è di 937 mm, comunque non pochi, quello per le spalle è di 1.456 mm e quello per le gambe è di 996/882 mm a seconda della posizone del sedile.

Hyundai Ioniq 6, i sedili posteriori Hyundai Ioniq 6, il vano anteriore

Il bagagliaio è un po' la nota dolente: 401 litri non sarebbero male per una compatta, ma per un'auto di queste dimensioni sono un po' pochi, oltretutto il vano ricorda quello delle sportive classiche, con sponda alta, profilo irregolare e un'apertura ad arco che lo separa dai sedili posteriori e limita la libertà di far passare carichi ingombranti. Come su Ioniq 5 c'è un vano nel cofano anteriore , con 54 litri che scendono ad appena 12 sul modello a trazione integrale.

Hyundai Ioniq 6, il bagagliaio

La gamma della Hyundai Ioniq 6 si compone di 3 versioni, due con motore singolo posteriore e batterie da 58 o 77,4 kWh e una con doppio motore e trazione integrale abbinata alla batteria più grande. Sono identiche a quelle di Ioniq 5, ma cambiano le autonomie, che vanno da ben 429 a oltre 600 km nel ciclo misto e da circa 586 a 778 in quello urbano.

Versione Potenza Alimentazione Trasmissione 58 kWh RWD 170 CV Elettrica Posteriore 77,4 kWh AWD 229 CV Elettrica Posteriore 77,4 kWh AWD 325 CV Elettrica Integrale

Hyundai Ioniq 6, le concorrenti con misure simili

La panoramica dei modelli paragonabili alla Hyundai Ioniq 6 non include per ora moltissime vetture, visto che il panorama elettrico è composto prevalentemente da SUV. Ecco le possibili rivali intorno ai 4,8 metri.

BMW i4: 4,79 metri

4,79 metri Kia EV6: 4,69 metri

4,69 metri Polestar 3: 4,90 metri

La Hyundai Ioniq 6 dal vivo