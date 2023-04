Come da tradizione, il Salone di New York si apre con la proclamazione delle vincitrici del World Car Awards in varie categorie.

Ed esattamente come nell'edizione 2022, a dominare l'appuntamento di quest'anno è una Hyundai: la Ioniq 6. La berlina elettrica conquista ben tre premi, tra cui quello più prestigioso di World Car of the Year, succedendo così alla Ioniq 5.

Ricordiamo che questo premio indipendente è attribuito da una giuria composta da 105 giornalisti provenienti da tutto il mondo, tra cui c'è anche il direttore della nostra testata, Alessandro Lago.

World Car of the Year

Il secondo modello del sub brand Ioniq conferma il successo del crossover 5. La Ioniq 6 conquista i giudici e sbaraglia le rivali BMW X1 (e l'elettrica iX1) e la Kia Niro.

World Car Design

Hyundai Ioniq 6

La Hyundai Ioniq 6 fa suo anche il premio di auto col miglior design. Caratterizzata dalla particolare linea "streamliner", la berlina elettrica coreana ha superato la concorrenza rappresentata dalla nuova Range Rover e dall'ammiraglia EV americana Lucid Air.

World Luxury Car

Lucid Air Grand Touring, la prova di Motor1.com

La Lucid Air si aggiudica il riconoscimento di World Luxury Car. Dietro all'ammiraglia a stelle e strisce (che nel 2022 ha debuttato anche nella potentissima versione Sapphire) si sono posizionate la nuova BMW Serie 7 e la Genesis G90.

World Performance Car

Kia EV6 GT

A conquistare il premio di auto sportiva dell'anno è la Kia EV6 GT. Il crossover elettrico da 585 CV (capace anche di driftare) è riuscita a battere Nissan Z e Toyota GR Corolla in una finale che, per la prima volta nella storia dei World Car Awards, non ha visto modelli europei.

World Urban Car

Citroen C3 è World Urban Car of the Year

L'auto compatta dell'anno è la Citroen C3, ma non si tratta del modello in vendita in Europa. I giudici, infatti, hanno consegnato il premio alla versione crossover venduta nel mercato sudamericano che ha debuttato a fine 2022.

La francese si è imposta nei confronti della cinese ORA Funky Cat e della Volkswagen Taigo.

World Electric Vehicle

Hyundai Ioniq 6

La Hyundai Ioniq 6 riceve anche il premio di miglior auto elettrica dell'anno. Disponibile nei due tagli di batteria da 53 kWh e 77,4 kWh, l'EV coreana può percorrere fino a 614 km nel ciclo WLTP. In finale sono arrivate anche la BMW i7 e la Lucid Air.